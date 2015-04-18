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۲۹ فروردین ۱۳۹۴، ۸:۳۴

مدیران تکراری در پست‌های جدید؛

مدیران جدید مجموعه های ورزشی انقلاب و آزادی معرفی شدند

مدیران جدید مجموعه های ورزشی انقلاب و آزادی معرفی شدند

مدیرعامل شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی طی احکامی جداگانه، مدیران دو مجموعه ورزشی انقلاب و آزادی را معرفی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جمشیدی که دی ماه سال گذشته از سوی مدیرعامل شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی به عنوان مدیر مجموعه ورزشی آزادی معرفی شده بود، هفته گذشته با اعلام مشکلات شخصی، از این سمت استعفا داد.

در همین راستا مدبر، مدیرعامل شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی با دو جابجایی مدیریتی، جایگزین وی را معرفی کرد.

بر این اساس فرهاد نیکوخصال که تا پیش از این مدیریت مجموعه ورزشی انقلاب را بر عهده داشت، به عنوان مدیر جدید مجموعه ورزشی آزادی انتخاب شد. همچنین توفیق کابلی که مدیریت مجموعه ورزشی آزادی را در کارنامه دارد، به عنوان جایگزین نیکوخصال، امور مجموعه ورزشی انقلاب را بر عهده گرفت.

مراسم تودیع و معارفه این افراد امروز برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2536206
زینب حاجی حسینی

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