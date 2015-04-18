وضعیت قاچاق تجهیزات پزشکی در بیمارستانهای دولتی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حسین صفوی در خصوص برنامه های مبارزه با پدیده شوم قاچاق تجهیزات و ملزومات پزشکی، گفت: براین اساس به صورت جدی برای مقابله با پدیده قاچاق اقدام شده که نتایج خوبی نیز در پی داشته است.

وی همچنین گفت: با مجموع اقدامات انجام شده، عرصه برای افراد سودجو و افرادی که اقدام به ورود کالاهای غیرمجاز از مبادی غیرقانونی می کنند، تنگ شده است و اجازه ورود این گونه محصولات به مراکز درمانی داده نمی شود.

صفوی با بیان اینکه بسیاری از اوقات ارزش کالا تعیین کننده است، تصریح نمود: کالاهایی که حجم کمی اما ارزش بالایی دارند اغلب به صورت چمدانی قاچاق می شوند. البته کالاهایی که قاچاق می شوند لزوماً گران قیمت نیستند، گاهی ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان تضمین کننده فروش تجهیزات قاچاق است.

وی تاکید نمود: خوشبختانه پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت، با توجه به شفاف تر شدن فرآیند تهیه تجهیزات و ملزومات پزشکی در سطح مراکز درمانی دولتی که بر اساس آن بیمار و همراهان وی برای تهیه ملزومات پزشکی به خارج از بیمارستان ارجاع داده نمی شوند، عرضه کالاهای فاقد کیفیت و غیرمجاز در مراکز دولتی بسیار کم شده و در حد صفر رسیده است.