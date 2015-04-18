  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۲۹ فروردین ۱۳۹۴، ۹:۲۲

با حضور رئیس جمهور؛

سامانه راداری پسیو «۱۰ شهریور» رونمایی شد

سامانه راداری پسیو «۱۰ شهریور» رونمایی شد

با حضور رئیس جمهور در مراسم رژه روز ارتش، سامانه راداری پسیو «۱۰ شهریور» رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و در مراسم رژه روز ارتش از سامانه راداری پسیو «۱۰ شهریور» رونمایی شد.

این سامانه با قابلیت ردیابی بیش از ۱۰۰ هدف از شناسایی اهداف ریزپرنده و بدون ارسال امواج مغناطیسی که امکان شناسایی شدن توسط دشمن را غیرممکن می کند، طراحی و تولید شده و برای نخستین بار در رژه امروز با حضور رئیس جمهور به نمایش در می آید.

فناوری طراحی و تولید این رادار تنها در اختیار چند کشور محدود است که در ایران به دست کارکنان قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) تولید شده است.

 

 

کد مطلب 2536220

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها