به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و در مراسم رژه روز ارتش از سامانه راداری پسیو «۱۰ شهریور» رونمایی شد.

این سامانه با قابلیت ردیابی بیش از ۱۰۰ هدف از شناسایی اهداف ریزپرنده و بدون ارسال امواج مغناطیسی که امکان شناسایی شدن توسط دشمن را غیرممکن می کند، طراحی و تولید شده و برای نخستین بار در رژه امروز با حضور رئیس جمهور به نمایش در می آید.

فناوری طراحی و تولید این رادار تنها در اختیار چند کشور محدود است که در ایران به دست کارکنان قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) تولید شده است.