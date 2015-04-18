بهره مندی۱۶۰۰۰مددجوی کمیته امدادکرمانشاه ازآموزش های فنی و مهارتی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سیاه کمری صبح شنبه در جمع خبرنگاران، از بهره مندی بیش از یک هزار و ۵۷۰ دانش آموز استان کرمانشاه از آموزش های فنی و مهارتی در سال ۹۳ خبر داد.

وی، هزینه ارائه این آموزش ها به دانش آموزان را ۴۸۰ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: کلیه این آموزش ها به صورت رایگان ارائه شده که اعتبار آن از محل منابع امدادی تامین شده است.

سیاه کمری با اشاره به اهمیت ترویج آموزش های فنی و مهارتی در بین دانش آموزان، گفت: حضور در دوره های آموزشی مذکور بر اساس علایق شخصی دانش آموزان صورت می گیرد.

معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه، همچنین از ارائه آموزش های فنی به ۱۶ هزار مدد جوی تحت حمایت استان در سال گذشته خبر داد.

وی گفت: این آموزش ها در دوره های بلند مدت، کوتاه مدت و استاد شاگردی به مددجویان ارائه شده است.

سیاه کمری در پایان از ارائه تسهیلات اشتغال به مددجویان دارای مهارت خبر داد و یادآور شد: این افراد می توانند با مراجعه به واحدهای اشتغال و خود کفایی در کمیته امداد شهرستان های استان برای این منظور اقدام کنند.