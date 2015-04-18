به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن مهدوی با اشاره به مشکلاتی که روز جمعه در جریان دیدار دو تیم سنگ آهن بافق یزد و ثامن الحجج سبزوار رخ داد، اظهارداشت: روز دوشنبه جلسه کمیته انضباطی برای رسیدگی به جنجال های پیش آمده در این بازی و متخلفان آن تشکیل خواهد شد. به طور حتم با مسائل غیرقانوی برخورد خواهیم کرد.

وی که بهمن ماه سال گذشته به عنوان رئیس فدراسیون هندبال انتخاب شد با بیان اینکه وارث یکسری کارهای غیرقانونی در این فدراسیون است، خاطرنشان کرد: تا پیش از این شرایط درهندبال مناسب نبود به خصوص اینکه اختلاف نظرهای زیادی هم در میان اهالی آن وجود داشت. د رهمین راستا و در واقع در جهت برطرف کردن یکسری مشکلات هفته گذشته یک نشست هم اندیشی برگزار کردیم.

رئیس فدراسیون هندبال با بیان اینکه تدوین قانون هشت ساله هندبال را در برنامه داریم، گفت: به دنبال قانونمند کردن هندبال و برنامه های آن هستیم. امیدوارم با توجه به اختلاف نظرهای زیادی که وجود دارد بتوانیم این کار را به خوبی انجام دهیم.

مهدوی درمورد مسابقات لیگ هندبال و مشکلاتی که این رقابت ها با آن مواجه است، یادآور شد: قبول دارم که لیگ هندبال پویا نیست اما قول می دهم که سال آینده شاهد مشکلات فعلی نباشیم و لیگی به مراتب بهتر و پویا تر داشته باشیم.

رئیس فدراسیون هندبال با اشاره به معضل بازیکن سالاری که هندبال در مقاطعی با آن مواجه بود، یادآورر شد که مواضع جدید هندبال مانند گذشته نیست.

به گزارش مهر، دیدار دو تیم سنگ آهن بافق یزد و ثامن الحجج سبزوار از هفته هفدهم مسابقات لیگ هندبال روز گذشته به دلیل بروز برخی مشکلات از سوی تماشاگران ناتمام ماند.