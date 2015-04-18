به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انتظامی معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست شورای مرکزی خانه مطبوعات کشور اظهار داشت: سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به گونه‌ای طراحی شده که هر نشریه‌ای که منتشر می‌شود، الزاماً از یارانه‌های این وزارتخانه برخوردار نشده و در صورت رعایت اصول حرفه‌ای و ملاحظات تعریف شده، می‌تواند از اینگونه حمایت‌ها برخوردار شود.

وی ادامه داد: برنامه‌های پیش بینی شده برای مطبوعات به گونه ای طراحی شده تا دخالت عوامل انسانی در توزیع آگهی نشریات حذف و توزیع آگهی‌ها بر اساس نظام رتبه‌بندی و سهم در نظر گرفته شده برای نشریات از طریق سیستم انجام شود.

انتظامی ادامه داد: یکی از شرایط برخورداری از حمایت‌های ارشاد، ثبت اطلاعات نشریات به صورت کامل در سامانه ارشاد است که در خصوص نشریات جدید اطلاعات هزار و ۵۰۰ نشریه تاکنون در این سیستم به طور کامل وارد شده اما برای نشریات قدیمی باید تمامی اطلاعات اعم از مشخصات مدیر مسئول، شماره حساب، آدرس و دیگر اطلاعات تعیین شده در این سامانه ثبت شود.

معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد ادامه داد: یکی از معضلات کشور این است که توزیع نشریات بر اساس یک طرح آمایش سرزمینی صورت نگرفته و در برخی زمینه‌ها مانند روزنامه‌های ورزشی با تعدد اینگونه نشریات مواجه هستیم و نیروی تخصصی برای پوشش این بخش وجود ندارد.

وی با تأکید بر رعایت محدوده‌های فعالیت از سوی نشریات سراسری و محلی افزود: در سیستم جدید تدوین شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سهم نشریات استان از آگهی‌های استانها ۷۰ درصد و سهم نشریات سراسری ۳۰ درصد تعیین شده است.

معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر همدلی، واگذاری امور به تشکل‌های دارای وجاهت و مشروعیت قانونی را از رویکردهای این وزارتخانه دانست و یادآور شد: همدلی یک امر طرفینی است و خانه مطبوعات در تحقق این امر در حوزه مطبوعات نقش مهمی می‌تواند داشته باشد.

انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود به ساماندهی خبرنگاران اشاره کرد و گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت با در نظر گرفتن خبرنگاران صدا و سیما، پنج هزار خبرنگار در کشور وجود دارد اما در سامانه وزارت ارشاد ۲۰ هزار نفر تقاضای ثبت به عنوان خبرنگار را داشته اند که از این تعداد برای شش هزار نفر بیمه رد شده است.

وی در خصوص بیمه خبرنگاران نیز گفت: علاوه بر معافیت پرداخت حق بیمه ۵ نفر برای نشریات، بر اساس سقف تعیین شده برای روزنامه‌های استانی ۱۲ نفر و هفته نامه‌ها نیز تا هفت نفر بیمه بیش از پنج نفر تا سقف تعیین شده توسط وزارت ارشاد پرداخت می‌شود.

معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در راستای نهادینه سازی یارانه‌های مطبوعات، برخورداری از حداقل‌هایی مانند داشتن دفتر متناسب با نشریه و کد کارگاهی از الزامات است و نشریات فاقد این شرایط، انتظار دریافت یارانه نداشته باشند.

انتظامی، کاهش دخالت دولت در فعالیتهای رسانه ای و حفظ استقلال حرفه ای رسانه‌ها را از مهمترین اصول مورد نظر در دولت تدبیر و امید دانست.