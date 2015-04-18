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۲۹ فروردین ۱۳۹۴، ۹:۱۷

لیگ برتر والیبال نشسته باشگاه های کشور؛

گسترش فولاد و ثامن الحجج فینالیست شدند

گسترش فولاد و ثامن الحجج فینالیست شدند

تیم های والیبال نشسته گسترش فولاد تبریز و ثامن الحجج سبزوار به مرحله پایانی رقابتهای لیگ برتر راه یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در تبریز گسترش فولاد موفق شد با نتیجه سه بر صفر بر روانکارهای گنبد غلبه کند و به عنوان فینالیست به مسابقه پایانی راه یابد.

ثامن الحجج سبزوار و شهرداری ارومیه نیز در سبزوار با هم روبرو شدند و در پایان ثامن الحجج موفق شد با نتیجه سه بر صفر حریف خود را مغلوب کرده و به فینال راه پیدا کند.

بر این اساس رقابت پایانی لیگ برتر سال ۹۳ برای دستیابی به عنوان قهرمانی، روز پنج شنبه، ۳ اردیبهشت ماه به میزبانی سبزوار و بین تیم های گسترش فولاد تبریز و ثامن الحجج سبزوار برگزار خواهد شد.

دیدار رده بندی نیز در همین روز بین تیم های روانکارهای گنبد و شهرداری ارومیه انجام می شود.

کد مطلب 2536250

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