گسترش فولاد و ثامن الحجج فینالیست شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در تبریز گسترش فولاد موفق شد با نتیجه سه بر صفر بر روانکارهای گنبد غلبه کند و به عنوان فینالیست به مسابقه پایانی راه یابد.

ثامن الحجج سبزوار و شهرداری ارومیه نیز در سبزوار با هم روبرو شدند و در پایان ثامن الحجج موفق شد با نتیجه سه بر صفر حریف خود را مغلوب کرده و به فینال راه پیدا کند.

بر این اساس رقابت پایانی لیگ برتر سال ۹۳ برای دستیابی به عنوان قهرمانی، روز پنج شنبه، ۳ اردیبهشت ماه به میزبانی سبزوار و بین تیم های گسترش فولاد تبریز و ثامن الحجج سبزوار برگزار خواهد شد.

دیدار رده بندی نیز در همین روز بین تیم های روانکارهای گنبد و شهرداری ارومیه انجام می شود.