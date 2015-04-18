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۲۹ فروردین ۱۳۹۴، ۹:۲۸

افضلی فرد به مهر خبر داد:

بررسی پرونده دانشجویان بورسیه با حضور رئیس کمیسیون اصل ۹۰

بررسی پرونده دانشجویان بورسیه با حضور رئیس کمیسیون اصل ۹۰

عضو کمیسیون اصل ۹۰مجلس شورای اسلامی از بررسی پرونده دانشجویان بورسیه با حضور رئیس کمیسیون اصل ۹۰ خبر داد .

مصطفی افضلی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص شکایت دانشجویان بورسیه به کمیسیون اصل ۹۰ گفت: در خصوص دانشجویان بورسیه دو بحث وجود دارد یک بحث دانشجویانی که به صورت غیر قانونی بورسیه شده اند و یک بحث نیز مربوط به دانشجویانی است که باید به آنها بورسیه تعلق می گرفت ولی تعلق نگرفته است.

وی ادامه داد: هر دو موضوع مذکور از سوی نمایندگان مجلس به ویژه نمایندگان کمیسیون آموزش به کمیسیون ارایه شده است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰مجلس شورای اسلامی افزود: اکنون این موارد با حضور دکتر محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در کمیسیون آموزش درحال بررسی است و جلسات متوالی در این خصوص تشکیل می شود تا نمایندگان به جمع بندی نهایی رسیده و سپس از وزارت علوم مطالبه کنند.

وی ادامه داد: تعداد دانشجویانی که باید به آنها بورس اختصاص داده می شد ولی این کار صورت نگرفته ۱۵ نفر بوده و تعداد دانشجویانی که عنوان می شود بورسیه غیر قانونی دارند در نگاه اول ۲۰۰ نفر هستند که پرونده هر دو مورد درحال بررسی است و امیدواریم که نمایندگان به زودی به جمع بندی رسیده و نتیجه نهایی بررسی های صورت گرفته را اعلام کنند.

کد مطلب 2536257
زهرا سیفی

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