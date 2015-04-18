کارگروه ویژه پایش کیفیت بنزین تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، نیره پیروز بخت با اشاره به تشکیل کارگروهی ویژه برای بررسی کیفیت بنزین، گفت: سازمان استاندارد، وزارت نفت و معاون اجرایی رئیس جمهور عضو این کارگروه خواهند بود.

وی افزود: اولین جلسه این کارگروه اوایل اردیبهشت ماه برگزار می شود و نتیجه بررسی ها در مورد کیفیت بنزین بررسی خواهد شد.

به گفته پیروزبخت، مصوبات این کارگروه به منزله مصوبه شورای عالی استاندارد خواهد بود.

رئیس سازمان ملی استاندارد در ادامه با بیان اینکه در سال ۹۳ حدود سه هزار و ۸۰۰ مورد توقیف فرآورده‌های غیراستاندارد در کشور صورت گرفته است، گفت: از این رقم، ۴۸۰ مورد آن در مراجع قضایی اعلام جرم شده و دو هزار مورد نیز در مراکز تعزیرات پیگیری شده است.

به گفته وی، در سال ۹۳ حدود ۱۱۵ مورد جعل نشان استاندارد شناسایی شده و ۲۳۸ مورد نیز جعل رتبه انرژی اتفاق افتاده، این در حالی است که طبق قانون تا دو سال آینده، کل درآمدهای سازمان ملی استاندارد به این سازمان برخواهد گشت، ضمن اینکه در حال حاضر کمتر از ۵۰ درصد به سازمان استاندارد تعلق می‌گیرد.

پیروزبخت گفت: برنامه کنترل استاندارد دستگاه‌های ورزشی نصب‌شده در بوستان‌ها طی سال جاری اجرایی خواهد شد و بر این اساس، گزارش مربوط به عملکرد این دستگاه‌ها آماده شده است که به شهرداری ارائه خواهد شد.

رئیس سازمان ملی استاندارد از توافق با وزارت آموزش و پرورش برای نظارت بر نصب بخاری‌های گازسوز در مدارس خبر داد و تصریح کرد: با اعتباری که از سوی این وزارتخانه پیش‌بینی شده است، نصب بخاری‌های گازسوز در مدارس اصلاح خواهد شد.

به گفته پیروزبخت، اجرای دو طرح رویکرد نوین استانداردسازی و تحول نظام استانداردسازی در کشور از سال گذشته آغاز شده و بر این اساس، سازمان ملی استاندارد مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش اجرای این طرح‌ها را به شورای عالی استاندارد ارائه کنیم.

وی با اشاره به تجدیدنظر، اصلاح و تدوین ۳ هزار و ۵۰۰ استاندارد ملی در سال گذشته، گفت: ارتقای کیفیت استانداردها در دستور کار سازمان ملی استاندارد طی سال جاری قرار دارد.

پیروزبخت از تدوین ۳ هزار و ۵۵ استاندارد در سال ۹۲ خبرداد و خاطرنشان کرد: تعداد استانداردهای تدوین‌شده در سال گذشته نسبت به سال ۹۲ بیش از ۱۵ درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد:‌ در سال گذشته ۵ هزار و ۳۲۲ مورد اظهارنظر و اعلام رأی نسبت به مدارک بین‌المللی استانداردسازی در سطح دنیا داشته‌ایم و رتبه ما از نظر سطح مشارکت در این بخش در بین ۱۶۵ کشور از ۳۱ در سال ۹۲ به ۲۷ در سال ۹۳ رسیده است.

پیروزبخت گفت: هدف‌گذاری تدوین، بازنگری و تجدیدنظر در ۴ هزار استاندارد ملی طی سال جاری صورت گرفته و بر این اساس، تلفن همراه نیز جزء کالاهایی تعریف شده که کنترل‌های لازم در مورد واردات آن صورت خواهد گرفت.

پیروزبخت با بیان اینکه در سال گذشته ۴ هزار و ۷۰۰ پروانه کاربرد نشان استاندارد صادر شده است، اظهار داشت: ۱۶ هزار و ۵۰۰ پروانه کاربرد نشان استاندارد نیز در این مدت تمدید شده است.