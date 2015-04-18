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۲۹ فروردین ۱۳۹۴، ۹:۴۹

امیر شهری:

نیروهای مسلح با ایمان و انگیزه فراوان پا در رکاب رهبری است

نیروهای مسلح با ایمان و انگیزه فراوان پا در رکاب رهبری است

قزوین- فرمانده قرارگاه ارشد نظامی در منطقه قزوین و زنجان گفت: نیروهای مسلح با اعتقاد و ایمان کامل و انگیزه وصف ناپذیر پا در رکاب رهبری آماده دفاع از میهن اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عبدالرضا شهری صبح روز شنبه در مراسم روز ارتش که در میدان ارتش برگزار شد اظهارداشت: با تدبیر خردمندانه امام راحل امروز ارتش از اقتداری مناسب برخوردار است و با افتخار از کشور دفاع می کند.

وی افزود: امروز با حضور مقتدرانه ارتش و نیروهای مسلح دوستداران انقلاب شاد و دشمنان مایوس شده اند و با بررسی عملکرد نیروهای مسلح و ارتش می توان به دستاوردهای این نیرو پس از انقلاب پی برد و به آن افتخار کرد.

فرمانده لشگر ۱۶ زرهی قزوین تصریح کرد: ارتش در بسیاری از حوادث و توطئه های دشمنان که پس از انقلاب برای آسیب رسانده به حرکت مردم ایجاد شد مانند کردستان، گنبد و بسیاری از حوادث توانست وارد میدان شده و بخوبی از حریم اسلامی دفاع کند.

رژه روز ارتش در قزوین

وی بیان کرد: امروز در جهان ارتش ایران را با عنوان ارتش اسلام وامام حسین(ع) می شناسند و به اقتدار آن واقفند که این افتخار را مدیون تدبیر و درایت امام راحل در تقویت این نیروها داریم.

امنیت مهمترین عامل رشد و توسعه و پیشرفت کشور است

امیر شهری گفت: در سفرهای نوروزی نیز شاهد آرامش کاملی در جاده ها بودیم که ناشی از حضور مقتدرانه ناجا در جاده ها بود و امروز هر موفقیتی تنها در سایه امنیت شکل می گیرد.

وی اضافه کرد: تجارت، توسعه، پیشرفت و رونق اقتصادی و سیاسی در گرو وجود امنیت در کشور است و امروز هیچ عاملی مهمتر از وجود امنیت در کشور نیست.

امیر شهری گفت: دولتمردان کشور نیز امروز به اتکاء اقتدار ارتش با قدرت در مذاکرات هسته ای پیش رفته اند و این اقتدار همچنان موجب امید و اتکا مردم و دولت برای تداوم فعالیت هاست.

رژه روز ارتش در قزوین

در این مراسم مرتضی روزبه استاندار، حجت الاسلام صادقی دادستان، ایوب رحیمی معاون سیاسی امنیتی استانداری و سردار شاهرخی فرمانده سپاه، سردار میر حیدری فرمانده ناجا نیز حضور داشتند.

کد مطلب 2536274

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