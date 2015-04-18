نیروهای مسلح با ایمان و انگیزه فراوان پا در رکاب رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عبدالرضا شهری صبح روز شنبه در مراسم روز ارتش که در میدان ارتش برگزار شد اظهارداشت: با تدبیر خردمندانه امام راحل امروز ارتش از اقتداری مناسب برخوردار است و با افتخار از کشور دفاع می کند.

وی افزود: امروز با حضور مقتدرانه ارتش و نیروهای مسلح دوستداران انقلاب شاد و دشمنان مایوس شده اند و با بررسی عملکرد نیروهای مسلح و ارتش می توان به دستاوردهای این نیرو پس از انقلاب پی برد و به آن افتخار کرد.

فرمانده لشگر ۱۶ زرهی قزوین تصریح کرد: ارتش در بسیاری از حوادث و توطئه های دشمنان که پس از انقلاب برای آسیب رسانده به حرکت مردم ایجاد شد مانند کردستان، گنبد و بسیاری از حوادث توانست وارد میدان شده و بخوبی از حریم اسلامی دفاع کند.

وی بیان کرد: امروز در جهان ارتش ایران را با عنوان ارتش اسلام وامام حسین(ع) می شناسند و به اقتدار آن واقفند که این افتخار را مدیون تدبیر و درایت امام راحل در تقویت این نیروها داریم.

امنیت مهمترین عامل رشد و توسعه و پیشرفت کشور است

امیر شهری گفت: در سفرهای نوروزی نیز شاهد آرامش کاملی در جاده ها بودیم که ناشی از حضور مقتدرانه ناجا در جاده ها بود و امروز هر موفقیتی تنها در سایه امنیت شکل می گیرد.

وی اضافه کرد: تجارت، توسعه، پیشرفت و رونق اقتصادی و سیاسی در گرو وجود امنیت در کشور است و امروز هیچ عاملی مهمتر از وجود امنیت در کشور نیست.

امیر شهری گفت: دولتمردان کشور نیز امروز به اتکاء اقتدار ارتش با قدرت در مذاکرات هسته ای پیش رفته اند و این اقتدار همچنان موجب امید و اتکا مردم و دولت برای تداوم فعالیت هاست.

در این مراسم مرتضی روزبه استاندار، حجت الاسلام صادقی دادستان، ایوب رحیمی معاون سیاسی امنیتی استانداری و سردار شاهرخی فرمانده سپاه، سردار میر حیدری فرمانده ناجا نیز حضور داشتند.