بازسازی حرمین عسکریین توسط دانشجویان جهادی دانشگاه امام صادق (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، در این سفر تعداد ۱۷ نفر از دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه السلام به فعالیت‌های عمرانی و فرهنگی پرداختند.

این دانشجویان جهادی علاوه بر مشارکت در ساخت و ساز بخشی از حرمین شریف عسکریین علیهما السلام، با انجام فعالیت‌هایی از قبیل اهداء اقلام فرهنگی به نیروهای بسیج مردمی عراق (موسوم به حشد شعبی)، برگزاری هیئت‌های شبانه در ایام شهادت حضرت زهرا‌سلام الله علیها و راه‌اندازی دسته عزاداری در ظهر شهادت این بانوی بزرگوار، ویژه برنامه تحویل سال نو در کنار قبور مطهر امامین عسکریین علیهما السلام، برگزاری جلسات دانش‌افزایی با موضوع داعش و ماهیت پیدایش آن و طرح ختم قرآن کریم به عنوان هدیه نوروزی زوار نقش مثبتی در رونق حال و هوای حرمین شریف در ایام نوروز داشتند.

لازم به ذکر است که این سفر از تاریخ ۲۷ اسفند ۹۳ لغایت ۱۸ فروردین ۹۴ به مدت ۲۰ روز برگزار شد.