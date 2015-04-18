  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۲۹ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۳۷

بازسازی حرمین عسکریین توسط دانشجویان جهادی دانشگاه امام صادق (ع)

بازسازی حرمین عسکریین توسط دانشجویان جهادی دانشگاه امام صادق (ع)

در تعطیلات نوروز تعدادی از دانشجویان دانشگاه امام صادق (ع) با همکاری ستاد بازسازی عتبات عالیات، جهت مشارکت در امر بازسازی حرمین عسکریین علیهما السلام، به سامرا اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این سفر تعداد ۱۷ نفر از دانشجویان دانشگاه امام صادق علیه السلام به فعالیت‌های عمرانی و فرهنگی پرداختند.

این دانشجویان جهادی علاوه بر مشارکت در ساخت و ساز بخشی از حرمین شریف عسکریین علیهما السلام، با انجام فعالیت‌هایی از قبیل اهداء اقلام فرهنگی به نیروهای بسیج مردمی عراق (موسوم به حشد شعبی)، برگزاری هیئت‌های شبانه در ایام شهادت حضرت زهرا‌سلام الله علیها و راه‌اندازی دسته عزاداری در ظهر شهادت این بانوی بزرگوار، ویژه برنامه تحویل سال نو در کنار قبور مطهر امامین عسکریین علیهما السلام، برگزاری جلسات دانش‌افزایی با موضوع داعش و ماهیت پیدایش آن و طرح ختم قرآن کریم به عنوان هدیه نوروزی زوار نقش مثبتی در رونق حال و هوای حرمین شریف در ایام نوروز داشتند.

لازم به ذکر است که این سفر از تاریخ ۲۷ اسفند ۹۳ لغایت ۱۸ فروردین ۹۴ به مدت ۲۰ روز برگزار شد.

کد مطلب 2536275

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها