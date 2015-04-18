به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسینعلی شهریاری با یادآوری اجرای طرح سلامت دهان در حوزه بهداشت و درمان،‌ افزود: به طور حتم در راستای اجرای این طرح باید بخش دولتی بیش از گذشته فعال شود چراکه امروزه پوشش خدمات دهان و دندان بیشتر از سوی بخش خصوصی صورت می‌گیرد درحالی که افراد باید بتوانند از خدمات بخش دولتی بیش از گذشته بهره‌مند شوند.

وی،‌ ادامه داد: حال قرار است ۶ بیمارستان ویژه ارایه خدمات دندانپزشکی و هزار پلی‌کلینیک‌‌ دندانپزشکی از سوی وزارت بهداشت راه‌اندازی شود که این اقدامات را می‌توان خدمات ارزنده‌ای در حوزه سلامت دهان به حساب آورد.

شهریاری با تاکید بر ضرورت اقدامات عملی در توجه به بهداشت دهان و دندان در بین کودکان،‌ تصریح کرد: با توجه به ضرورت این امر در زمان بررسی بودجه ۹۴ تاحدودی نگاه ویژه‌ای به سلامت دهان و دندان در افراد زیر ۱۴ سال در نظر گرفته شد.

وی تاکید کرد: توجه به سلامت دهان و دندان در کودکی منجر به کاهش خطرات در بزرگسالی شده و می‌تواند به جلوگیری از صرف هزینه‌ها در این خصوص کمک کند.

شهریاری با بیان اینکه در هیچ‌کجای دنیا خدمات دندانپزشکی به صورت صد در صد تحت پوشش بیمه نیست چراکه هزینه‌های زیادی دارد، یادآور شد: در این راستا وزارت بهداشت باید بیشترین سرمایه‌گذاری را در سلامت دهان کودکان انجام دهد و با ارایه آموزش مراقبت از دهان و دندان مانع از بروز آسیب‌های جدی در سنین بزرگسالی شود.

وی ادامه داد: بدون‌شک بی‌توجهی به سلامت دهان در کودکان منجر می‌شود تا در بزرگسالی هزینه‌های زیادی برای درمان پرداخت شود این درحالی است که به دلیل بالا بودن هزینه‌های دندانپزشکی بیمه‌ها نیز قادر به پوشش خدمات دندان‌پزشکی نخواهند بود.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: البته در طرح سلامت دهان بیمه‌ها قرار است فعال‌تر عمل کنند و برنامه‌ریزی نیز در این زمینه صورت گرفته است به گونه‌ای که شورای عالی بیمه خدماتی که باید بیمه‌ها تحت پوشش قرار دهند را تعریف خواهد کرد.