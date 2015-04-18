وزرا «سقراط» را دیدند/ خوانش دوباره «همه دزدها که، دزد نیستند»

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه خوانی «همه دزدها که، دزد نیستند» نوشته داریو فو به کارگردانی مقداد اسلامی که در اولین اجرای خود روز شنبه ۲۲ فروردین ماه در چایخانه اداره تئاتر با استقبال از سوی تماشاگران مواجه شد، روزشنبه ۲۹ فروردین ماه ساعت ۱۸ در دومین اجرای نمایشنامه خوانی میزبان علاقه مندان می شود.

در این نمایشنامه خوانی، رضا عربی، سهیل ساعی، لعیا گرامی، مینووش رحیمیان، حامد اسلامی، فائزه قربانی، سهیل راسخ و مقداد اسلامی به ایفای نقش می پردازند.

با توجه به فراخوان منتشر شده از سوی اداره تئاتر جهت دریافت متون نمایشی برای برگزاری جلسات نمایشنامه خوانی در چایخانه اداره هر نمایشنامه بعد از خوانش توسط شورای انتخاب طبق جدول زمانبندی در دو هفته روزهای شنبه در چایخانه اداراه تئاتر اجرای نمایشنامه خوانی خواهد داشت.

وزرای دولت روحانی به تماشای «سقراط» نشستند

نمایش «سقراط» جمعه ۲۸ فروردین میزبان محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مهدی شفیعی مدیرکل اداره هنرهای نمایشی بود.

حمیدرضا نعیمی نویسنده و کارگردان نمایش «سقراط» پس از اجرای نمایش از تماشاگران تشکر کرد و گفت: از زمان تشکیل دولت آقای روحانی، تعداد زیادی از اعضای هیأت دولت به تماشای تئاتر آمده‌اند و تعدادی از وزیران محترم دولت نیز نمایش «سقراط» را تماشا کرده‌اند. این اتفاق باعث خوشحالی‌ است. امیدوارم ریاست محترم جمهوری، آقای روحانی نیز به تماشای تئاتر ما بیاید تا شور و شوق مردم نسبت به تئاتر را ببیند. این اشتیاق مردم برای دیدن تئاتر حاکی از این است که ما باید بیش‌تر برای‌شان کار کنیم چون مدیون این تماشاگران هستیم.

نعیمی از حضور وزیر ارتباطات و فرهنگ و مدیرکل هنرهای نمایشی تشکر و از علی جنتی برای نام‌گذاری سال ۹۴ به سال تئاتر قدردانی کرد.

همچنین وزرای دولت با حضور در پشت صحنه، با عوامل نمایش دیدار و گفتگو کردند. حمیدرضا نعیمی از طرف گروه اجرایی نمایش، درگذشت مادر وزیر فرهنگ را تسلیت گفت و افزود: سپاسگزارم که در این شرایط به دیدن نمایش ما آمدید. حضور شما باعث خوشحالی‌ است. ما روزهای خوبی را برای تئاتر آرزو کرده‌ایم و حالا فکر می‌کنیم اتفاقات خوبی در جریان است و آرزوهای ما در حال تحقق هستند.

کارگردان نمایش «سقراط» همچنین از وزیر فرهنگ خواست که از تئاتر بیشتر حمایت شود و گفت: نمایش ما با شرایط تئاتر خصوصی روی صحنه رفته اما گروه‌های متعدد تئاتر از پا درآمدند چون در سال‌های اخیر هیچ حمایتی از آن‌ها نشد و در کل از تئاتر هیچ حمایت درخوری نشده است. امیدوارم از این پس برای حمایت از تئاتر و اهالی تئاتر اقدامات جدی انجام شود.

در ادامه جنتی گفت: «سقراط» نمایش ارزشمندی است و باید تلاش کنیم تا این نمایش در کشورهای دیگر هم اجرا شود.

وزیر فرهنگ همچنین در پاسخ به حمیدرضا نعیمی گفت: تئاتر سرمایه عظیمی است و باید از آن بهره بگیریم. ما در حوزه‌های دیگر مثل موسیقی و سینما هم مشکل داریم اما مشکلات تئاتر از همه حوزه‌ها بیشتر بوده است. امسال تلاش خواهیم کرد هم در گسترش فضای تئاتر و هم در حل و فصل مشکلات و مسائل اهالی تئاتر، گام‌های خوبی برداریم.

نمایش «سقراط» به کارگردانی حمیدرضا نعیمی که از هفتم فروردین روی صحنه رفته، تا کنون میزبان بسیاری از مقامات کشوری از جمله مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری و سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است.

بازیگران این نمایش عبارتند از فرهاد آییش، لادن مستوفی، بهناز نازی، ایوب آقاخانی، یعقوب صباحی، كتانه افشاری‌نژاد، نقی سیف‌جمالی، سیاوش چراغی‌پور، بهار نوحیان، بهمن عباس‌پور، رضا جهانی، بهنام شرفی، مجید نوروزی، مهرداد خانی، یاسمن كاكایی، راشین دیدنده، روژین رحیمی، مجید قادری، بهمن ناصری، محمد نژاد.

نمایش «سقراط» هر شب به جز شنبه‌ها، ساعت ۱۹ در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.