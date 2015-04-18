به گزارش خبرنگار مهر ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در تماس تلفنی با یوسف بن علوی وزیر مسئول در امور خارجی سلطنت عمان آخرین تحولات منطقه و همکاری های دو جانبه را مورد رایزنی و گفتگو قرار داد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این تماس ضمن حساس خواندن شرایط منطقه به تحولات اخیر در یمن اشاره و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب طرح ۴ ماده ای خود آمادگی دارد هر گونه کمکی را که لازم است برای توقف عملیات نظامی و آغاز گفتگوهای بین همه اطراف یمنی انجام دهد.

در این تماس همچنین با توجه به نیازهای فوری مردم یمن به کمک های امدادی، بر ارسال کمک های انسان دوستانه شامل دارو و مواد غذایی تاکید گردید.

به گزارش مهر طرح ۴ ماده ای ایران برای حل بحران یمن به دبیر کل سازمان ملل ارائه شده است.