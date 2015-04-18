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۲۹ فروردین ۱۳۹۴، ۱۰:۱۲

به همت مرکز فرهنگی شهر کتاب؛

نشست «جهان متن و متن جهان» برگزار می‌شود

نشست «جهان متن و متن جهان» برگزار می‌شود

هشتمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ ناصر خسرو با عنوان «جهان متن و متن جهان» با سخنرانی مهدی محبتی در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصرخسرو را می‌توان نخستین شاعر ـ متفکر در تاریخ ادبیات فارسی دانست که به صورتی جدی و عمیق به زبان، ادبیات، شعر، نثر و رابطه‌ آن‌ها با جهان و جامعه پرداخت و به‌تفصیل ارتباط سه‌گانه‌ وجود ـ زبان ـ انسان را تبیین کرد و به‌ویژه از هماهنگی و یگانگی جهان متن و متن جهان پرده برداشت و به تبیین نقش اجتماعی شعر و شاعران، رابطه‌ امر ادبی باقدرت سیاسی و دینی پرداخت و بهتر و گسترده‌تر از همه‌ نام‌آوران اشتراک‌ها و تمایزات نوشته ـ گفته و نویسنده ـ شاعر را تفسیر کرد؛ نکته‌ها و تأملاتی که بعضاً بسیار بدیع و کمیاب است.

هشتمین مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ ناصر خسرو در روزهای چهارشنبه دوم، نهم و شانزدهم اردیبهشت از ساعت ۱۶:۳۰ به «جهان متن و متن جهان» با سخنرانی دکتر مهدی محبتی اختصاص دارد که در آن به ابعاد و زوایای مختلف دیدگاه‌های ادبی ناصر خسرو پرداخته می شود.

این درس‌گفتار در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برپا می‌شود.

ورود برای علاقه‌مندان آزاد است.

کد مطلب 2536298
خداداد خادم

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