مسابقه پیامکی شایسته ترین همسر در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد، معصومه باعدی اظهار کرد: بانوان مشهدی با ارسال ویژگی‌های مهربان‌ترین مادر و شایسته‌ترین همسر در قالب پیام ادبی می توانند در این مسابقه شرکت کنند.

وی بیان کرد: بانوان متقاضی شرکت در این مسابقه می توانند با اراسل پیامک ادبی با موضوع مهربان ترین مادر و شایسته ترین همسر تا ۱۲ اردیبهشت ماه سال جاری به سامانه پیامکی و ۳۰۰۰۷۲۰۰۵یا به نشانی اینترنتیfarhangsara.hejab@gmail. com در این رقابت ها شرکت کنند.

باعدی تصریح کرد: اختتامیه مسابقه مهربان‌ترین مادرشایسته‌ترین همسر۱۲اردیبهشت ماه همزمان با میلاد حضرت علی (ع) در فرهنگ سرای حجاب مشهد برگزار می‌شود.

وی افزود: این مسابقه با هدف بیان کرامت انسانی زن و نقش اجتماعی آن در استحکام خانواده برگزار می شود.

مدیر فرهنگ سرای حجاب خاطرنشان کرد: فرهنگ سرای حجاب با برگزاری این مسابقه به دنبال اولویت‌هایی است تا براین اساس ویژگی‌های مهربان‌ترین مادر و شایسته‌ترین همسر را در قالب یک پیام ادبی با همفکری و نظر شهروندان مشخص کند.