وزش باد و گرد و غبار در استان کرمانشاه همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه، شاهرخ پارسا اظهار داشت: در برخی از ساعات روز گذشته شاهد وزش باد شدید و وجود غبار رقیق در هوای استان کرمانشاه بودیم که این غبار در نواحی مرزی و غربی استان، دارای غلظت بیشتری بود.

وی افزود: با توجه به عبور جو ضعیفی از منطقه، طی سه روز آینده انتظار داریم که در بعضی از ساعات روزهای شنبه و یکشنبه نیز شاهد غبار آلود شدن هوای استان باشیم.

مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه، خاطر نشان کرد: غبار آلود بودن هوا در نواحی غربی استان از نمود بیشتری برخودار خواهد بود.

پارسا در پایان گفت: همچنین طی روزهای آینده دمای هوای استان تغییر چندانی نخواهد داشت.