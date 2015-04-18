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۲۹ فروردین ۱۳۹۴، ۱۰:۲۶

پارسا خبر داد:

وزش باد و گرد و غبار در استان کرمانشاه همچنان ادامه دارد

وزش باد و گرد و غبار در استان کرمانشاه همچنان ادامه دارد

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه، گفت: پدیده گرد و غبار که در استان از روزهای گذشته آغاز شده، همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه، شاهرخ پارسا اظهار داشت: در برخی از ساعات روز گذشته شاهد وزش باد شدید و وجود غبار رقیق در هوای استان کرمانشاه بودیم که این غبار در نواحی مرزی و غربی استان، دارای غلظت بیشتری بود.

وی افزود: با توجه به عبور جو ضعیفی از منطقه، طی سه روز آینده انتظار داریم که در بعضی از ساعات روزهای شنبه و یکشنبه نیز شاهد غبار آلود شدن هوای استان باشیم.

مدیر کل هواشناسی استان کرمانشاه، خاطر نشان کرد: غبار آلود بودن هوا در نواحی غربی استان از نمود بیشتری برخودار خواهد بود.

پارسا در پایان گفت: همچنین طی روزهای آینده دمای هوای استان تغییر چندانی نخواهد داشت.

کد مطلب 2536325

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