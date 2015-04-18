بزرگترین شاخصه ارتش عدم حضور در دسته های سیاسی است

به گزارش خبرنگار مهر، وجه اله خدمتگزار صبح شنبه در مراسم رژه نیروهای زمینی ارتش در بیرجند با تبریک ۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهارکرد: ۲۹ فروردین یکی از روزهای بسیار ارزشمند برای ملت ایران است.

وی با بیان اینکه ارتش در ایام سخت قبل از پیروزی انقلاب تحت فرماندهی کل قوا در کنار مردم حضور یافتند، افزود: ارتش ایران با رشادت، شجاعت و ایثار علی رغم ۵۰ سال خدمت در نظام شاهنشاهی به صفوف مردم پیوسته و حضور خود را به اثبات رساندند.

وی این حضور ارتش را بهترین آزمون برای سربازان و درجه داران ارتش در آن زمان دانست و گفت: ارتش در آن زمان به اعتقاد قلبی خود یعنی اسلام عزیز توجه کردند.

وی با بیان اینکه معمار کبیر انقلاب به خوبی مردم و ارتش و عمق اعتقاد آنان را می شناخت، بیان کرد: امام در آن زمان دستور تقویت ارتش را صادر کرده فرمودند ارتش در بین جامعه مورد احترام قرار گیرد.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: طی هشت سال دفاع مقدس علی رغم همه مشکلات ارتش، بسیجیان، سپاهیان، نیروهای نظامی و انتظامی شجاعانه ایستادند و از استقلال، آزادی و تمامیت ارضی در زمین و هوا به درستی پاسداری کردند.

وی با تبریک به خانواده شهدا و نیروهای مسلح افزود: اعتقاد و باور قلبی ارتش نسبت به ملت وفادار ایران بوده که به بهترین وجه توانستیم در دنیا درخشیده و از همه دستاوردهای نظام پاسداری کنیم.

خدمتگزار بیان داشت: نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران هیچگاه وارد دسته سیاسی، حزب و گروه نشده و نخواهند شد و این بزرگترین شاخصه نیروهای مسلح است.

وی افزود: نیروهای مسلح جز دفاع از کیان ایران اسلامی و تمامیت ارضی، شرف، کرامت و بزرگی مردم هیچ مسیری را دنبال نمی کنند.

وی قرائت سوگندنامه و تعظیم به قرآن و شهدا را نشان از اعتقاد و ایمان همه نظامیان دانست و افزود: این ادای احترام نشان از توجه و ایمان قلبی به مردم بوده و در همه حالات و شرایط وفاداریشان به اثبات رسیده است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه ارتش جمهوری اسلامی ایران به بهترین وجه در انجام وظایف خود در مقایسه با سایر نظام های ارتش در دنیا عمل کرده است، گفت: به برکت حضور هوشمندانه، دانش محور و ایثارگرایانه، ارتش در میدان رزم سیاسی می درخشد و با قدرت های بزرگ استکبار جهانی وارد گفتگو می شوند که باید از این اقتدار ارتشیان تشکر کرد.