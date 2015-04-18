رژه نیروهای مسلح در زاهدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم یگان های نمونه نیروهای مسلح مستقر در سیستان و بلوچستان، به منظور تجدید میثاق با آرمان های امام (ره) و شهدا برابرکلام الله مجید رژه رفتند.

یگان های نمونه ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی، گردان های نمونه پدافند هوایی خاتم الانبیاء منطقه جنوب شرق کشور، یگان های نمونه فرماندهی انتظامی، یگان های نمونه مرزبانی استان و یگان های نمونه بسیج به همرراه یگان های خودرویی و موتوری نیروهای مسلح مستقر در استان دراین رژه شرکت داشتند.

در این رژه نیز برخی از ادوات و تجهیزات نیروی های نظامی مستقر در سیستان و بلوچستان به نمایش در آمد.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان در این آیین اظهار داشت: قوای مسلح جمهوری اسلامی ایران به خوبی امروز همدلی و همزبانی خود را در جای جای ایران زمین نشان می دهند، همدلی که زمینه ساز صلابت جمهوری اسلامی و حفظ کیان ایران شده است.

آیت الله عباسعلی سلیمانی فرا رسیدن روز ۲۹ فروردین که به نام روز ارتش نامگذاری شده است را گرامی داشت و گفت: ارتش ایران نماد ایستادگی و سلحشوری است و از توان بالایی برخوردار است.

امام جمعه زاهدان با بیان اینکه اقتدار ارتش جمهوری اسلامی امروز به یک مسئله اثبات شده در دنیا تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین دلیل امنیت کشورمان پس از انقلاب وجود نیروهای مسلح مقتدر و بخصوص ارتشی های غیرتمند و شجاع است.

وی افزود: بر اساس قانون اساسی ارتش، مکتبی مردمی است که پاسداری از استقلال و حمایت از ارزش های نظام را بر عهده دارد، مکتبی که به خوبی بر گرفته از انقلاب مردمی است و این رمز ماندگاری ارتش است.

آیت الله سلیمانی اظهار داشت: با نگاه به تاریخ انقلاب به خوبی همراهی و همدلی ارتشی ها با انقلاب اسلامی مشهود است، این حضور و این همراهی زمینه ساز ماندگای آنان شده است.

وی یاد آور شد: تقدیم ۴۸ هزار شهید در راه حفظ کیان انقلاب اسلامی و آزاد سازی این سرزمین در هشت سال دفاع مقدس و وارد کردن خسارات زیاد به دشمنان از نمونه های دیگر اثبات وفاداری و اقتدار ارتش جمهوری اسلامی به حساب می آید که باید به خوبی آن را پاسداشت.

امام جمعه زاهدان یاد آور شد: بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در سال ۵۸ با دیدی وسیع و عمیق نسبت به نامگذاری روز ارتش اقدام کرد و خط بطلانی بر همه توطئه های جهانی و عوامل استکبار و منافقین که بر انحلال ارتش تاکید داشتند، کشیده و روحی تازه ای در کالبد ارتش دمیدند.

وی گفت: ارتش جمهوری اسلامی طی ۳۶ سال بعد از صدور این پیام تاریخی با پیمانی که با رهبری ، مردم و ولایت فقیه بست برای دفاع از انقلاب، اسلام و کشور از هیج کوششی دریغ نکرد.

وی با تقسیم بندی حضور ارتش بعد از پیروزی انقلاب در دفاع از نظام و کشور در سه محور افزود: بدنه ارتش را انسان های مومن تشکیل می دهند، از این رو این نیرو نقش محوری را از واپسین روزهای پیروزی بعنوان نخستین بازوی توانمند انقلاب در خدمت نظام و در جهت حفظ دستاوردهای انقلاب و نظام با به کارگیری تمام توان خود به خوبی انجام داد.