مقصر اتفاقات پرسپولیس من نیستم/ واگذاری به بخش خصوصی اشتباه است!

حمیدرضا سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اینکه گفته می‌شود هنوز برای خرید باشگاه پرسپولیس برنامه دارد، اظهار کرد: من تا این لحظه برای خرید باشگاه پرسپولیس برنامه‌ای ندارم. اگر واگذاری باشگاه به صورت سهام و از طریق بورس بود، حتما چند سهم می‌خریدم ولی برای خرید باشگاه به صورت یکجا برنامه‌ای ندارم.

وی تاکید کرد: اعتقادم این است که استقلال و پرسپولیس متعلق به حجم وسیعی از مردم است و باید به صورت بورس عرضه شود نه اینکه یک عده خاص این باشگاه را بخرند و با احساسات مردم بازی کنند.

مدیرعامل پیشین پرسپولیس خاطرنشان کرد: یک چیزهایی با ارزش است و فروشی نیست. باشگاه هم همینطور است. مگر ما چند باشگاه داریم که بعد از برد یا باختش، یک عده سکته یا غش کنند و اشک شوقشان در بیاید؟ نظر شخصی من این است که باشگاه باید در بورس عرضه شود و واگذاری به صورت یکجانبه به یک نفر اشتباه است.

سیاسی ادامه داد: واگذاری پرسپولیس و استقلال به یک نفر، دو حالت بیشتر ندارد؛ یا اینکه یک عده از مشکلات باشگاه خبر دارند و بعد از خرید باشگاه، می‌خواهند از آن استفاده‌های خاص ببرند. یک عده هم از مشکلات خبر ندارند و وقتی باشگاه را تحویل می‌گیرند، مشکلات آنها را به زانو در می‌آورد! استنباط من این است که باشگاه فراتر از آن است که احساسات هواداران میلیونی آنرا به دست دو نفر بدهند.

وی همچنین گفت: درست است که وقتی یک نفر تیم را بخرد، درست و حسابی هزینه کند ولی نباید فراموش کنیم که «گربه هیچ وقت برای رضای خدا موش نمی‌گیرد.» ممکن است مشکلات پیش بینی نشده‌ای رخ بدهد و مالک هم زیر آن مشکلات از بین برود! ولی وقتی باشگاه دست خود مردم باشد، دیگر کارها روی زمین نمی‌ماند.

مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس درباره صحبت‌های امیر عابدینی که گفته بود با آزاد شدن سیاسی ورق به یکباره برگشت، تاکید کرد: باید این را از خود عابدینی بپرسید. اطلاعات من ناچیز است و نمی‌دانم عابدینی درباره چه چیزی حرف زده است.

سیاسی در پاسخ به این سئوال که «آیا بعد از آزادی از زندان جلسه‌ای با مسئولان وزارت ورزش داشته است یا خیر؟»، تصریح کرد: من فقط یکبار امیررضا خادم (معاون حقوقی وزارت ورزش) را دیدم و با وی صحبت‌هایی داشتم.

وی همچنین در خصوص اینکه آیا برای دریافت مطالباتش از باشگاه پرسپولیس و هزینه‌های شخصی که برای این تیم انجام داده بود، کاری کرده است یا خیر، گفت: برای هزینه کردنم در پرسپولیس باید بگویم نه کسی ما را فریب داده و نه گول زده بود. من شرایط باشگاه را می‌دانستم و به باشگاه کمک کردم. اگر باشگاه به بخش خصوصی واگذار شود که این هزینه‌ها دیده می‌شود. اگر هم باشگاه به هر علتی فروش نرفت، موقع واگذاری به اسپانسر بعدی گنجانده می‌شود. البته هنوز اطلاع ندارم که چقدر برای باشگاه هزینه کرده‌ام!

مدیرعامل پیشین پرسپولیس درباره اینکه این تیم در حال حاضر حتی خطر سقوط را هم احساس می‌کند، گفت: اطمینان دارم که پرسپولیس امسال سقوط نمی‌کند. درست است به جایگاهی که لیاقت پرسپولیس بود، نرسیدیم ولی قطعا در لیگ می‌مانیم.

سیاسی در پاسخ به این سئوال که چقدر خودش را در اتفاقات این فصل مقصر می‌داند، اظهار کرد: خودم را در این اتفاقات مقصر نمی‌دانم. اینکه باشگاه در حال حاضر چه شرایطی دارد، اصلا ربطی به تصمیمات آنروزهای ما ندارد! ما برای تصمیمات و اقداماتمان از جمله تغییر کادر فنی دلایل خاص خودمان را داشتیم. نمی‌خواهم بگویم وضعیت فعلی پرسپولیس دسیسه دشمن بوده ولی خیلی‌ها دوست نداشتند موفقت پرسپولیس را ببینند و سعی می‌کردند ایجاد دردسر کنند!

وی درباره اینکه آیا هنوز مدیرعامل باشگاه هست یا خیر، گفت: فعلا که آقای نژادفلاح در باشگاه است و با اختیار مدیرعامل کار می‌کند. ایشان به جاهایی هم رسیده است. وقتی حضور من در یک مجموعه کمکی نمی‌کند و حتی ممکن است هارمونی آنرا به هم بریزد، بهتر است نباشم. به هر حال نیت مهم است و نیت من هم خدمت به پرسپولیس است؛ چه در جایگاه یک هوادار و چه در جایگاه‌های دیگر.