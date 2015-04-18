به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در نشست خبری مشترک با وزیر امور خارجه استرالیا در پاسخ به سئوال خبرنگار استرالیایی درباره وضعیت داعش در عراق، نقش استرالیا و اینکه آیا ایران قرار نیست درباره اقداماتی که برخی شیعیان در بین داعش انجام می‌دهند، کاری صورت دهد؟ گفت: من فکر می‌کنم مبارزه با داعش و تروریسم در عراق باید توسط دولت این کشور انجام شود.

وی افزود: هر کاری که ایران در عراق انجام می‌دهد با هماهنگی دولت این کشور است و اعتقاد داریم که وضعیت کنونی در عراق نیازی به حمایت بین‌المللی از دولت این کشور در مبارزه با تروریسم دارد و نباید در این باره گزینشی عمل کنیم.

ظریف تصریح کرد: مسائل سیاسی نباید به تنهایی مدنظر قرار گیرد. موضوع مالی و اینکه گروه‌های تروریستی چطور تامین مالی می‌شوند و آموزش نظامی از کجا دریافت می‌کنند، مساله مهمی است و باید به همه این موضوعات با احترام و هماهنگی با دولت عراق پرداخته شود.

وزیر امور خارجه افزود: ما قبلا نیز اعلام کرده‌ایم بمباران‌ها به تنهایی برای حل مشکل تروریسم کافی نیست. ما در مورد بی‌رحمی‌های صورت گرفته از سوی داعش، همه گونه تلاش برای مبارزه با جنایت علیه غیرنظامیان را صورت می‌دهیم و گفته‌ایم این جنایت‌ها برای ما قابل قبول نیست و این پیام را پیش از این نیز ارسال کرده‌ایم.

ظریف در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه گزینه نظامی همچنان روی میز است گفت: ترک عادت موجب مرض است. گزینه نظامی اصلا در کار نیست، تنها راه برای آنها این است که حق ایران را به رسمیت بشناسند و براساس احترام متقابل عمل کنند تا استراتژی بهتری از مذاکرات داشته باشند.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در ابتدای این نشست خبری درباره دیدار با وزیر خارجه استرالیا گفت: خوشحالم که بعد از بیش از یک دهه میزبان وزیر امور خارجه استرالیا در تهران هستیم، ما همواره با استرالیا روابط سیاسی و اقتصادی داشته ایم که علی رغم فراز و نشیب ها ادامه پیدا کرده و اکنون زمان آن رسیده که این روابط را به سطح بالاتری برسانیم.

وی درباره گفتگوهای امروز با خانم بیشاب گفت: درباره موضوعات دوجانبه ای و منطقه ای صحبت کردیم که این گفتگوها ادامه خواهد داشت. ما به نگرانی مشترک از افراط و تروریسم در منطقه و نحوه برخورد با پدیده داعش پرداختیم و نگرانی سرکار خانم بیشاب از حضور شهروندان غربی در میان گروه داعش مطرح شد و نیاز به هماهنگی و همفکری در حوزه های مختلف برای مقابله با این پدیده را بررسی کردیم.

ظریف با اشاره به ضرورت افزایش روابط دوجانبه اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که مورد نگرانی ما و استرالیا است مساله سوءاستفاده گروه های غیرقانونی و گروه هایی است که در حوزه تجارت انسان کار می کنند و سوءاستفاده از شهروندان ایرانی برای انتقال به استرالیا و نحوه برخورد با آنها است و قرار شد در این باره گفتگوهای کنسولی ادامه پیدا کند تا برای این معضل راه حلی پیدا کنیم.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین تصریح کرد: گفتگوهای خوبی در زمینه حقوق بشر و تعامل در این حوزه حساس داشتیم و امیدواریم با تعامل اقتصادی و فرهنگی و سیاسی زمینه را برای بهبود وضعیت من جمله وضعیت پناه جویان و سوءاستفاده قاچاقچیان از این افراد فراهم کنیم.