درگیری پلیس با مخالفان رئیس جمهور بروندی به خشونت کشیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کشور بروندی روز گذشته صحنه درگیری پلیس با مردمی بود که در اعتراض به احتمال حضور مجدد «پیر انکورون زیزا» در انتخابات ریاست جمهوری این کشور به خیابان ها آمدند.

اقدام پلیس بروندی در متفرق کردن معترضین با استفاده از گاز اشک آور و پمپ های فشار قوی آب، نشانه ای از افزایش تنش در کشوری است که تنها ۱۰ سال از زمان پایان جنگ داخلی آن می گذرد.

اختلافات زمانی بالا گرفت که هواداران انکورون زیزا خواهان حضور وی در انتخابات ریاست جمهوری برای سومین دور متوالی شدند حال آنکه به گفته معترضین این اقدام خلاف قانون اساسی است.

طبق قانون اساسی کشور بروندی هیچ رئیس جمهوری نمی تواند بیش از ۱۰ سال بر مسند قدرت بنشیند. اما، طرفداران انکورون زیزا خواهان آن هستند که دور نخست ریاست جمهوری وی در محاسبات مردم لحاظ نشود. انکورون زیزا در دور نخست از سوی مجلس انتخاب شده بود و نه در انتخابات عمومی.

احزاب مخالف دولت بروندی در پی آن هستند که با تشکیل ائتلاف از یک نامزد واحد حمایت کنند تا شاید به این ترتیب از انتخاب مجدد انکورون زیزا جلوگیری شود.

لازم به ذکر است که حزب حاکم هنوز خبر نامزدی انکرون زیزا را اعلام نکرده است.