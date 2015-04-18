به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو صبح شنبه در مراسم گرامیداشت روز ارتش با بیان اینکه امروز، روز پربرکتی است گفت: ۲۹ فروردین برای انقلاب و ملت بزرگ ایران روز مبارکی است.

صادقلو افزود: شان صدور تاریخی این روز از سوی امام خمینی (ره) از نکات برجسته ای است که باید نسل انقلابی آن را تعقیب کند.

وی با تاکید بر اینکه تصمیم های امام دارای منطق است، اظهار کرد: یکی از مهم ترین فرازهای مدیریت انقلاب امام، تخصیص این روز به نام ارتش بوده است.

وی با بیان اینکه منطق اساسی این نامگذاری مربوط به نقش سازی ارتش است، تصریح کرد: ارتش در صحنه های مختلف تاریخ انقلاب اسلامی، نقش های تابناکی ایفا کرده است.

صادقلو تصریح کرد: امریکا، اسرائیل و شاه فکر می کردند اندام ارتش در خدمت آنها است و به اصالت مذهبی و ریشه ای و وجدان انسانی و وطن پرستی بدنه ارتش توجهی نداشتند.

وی با بیان اینکه ارتش بزرگترین نقش آفرینی را در آن زمان انجام داد گفت: مهم ترین محور تاثیرگذاری ارتش در پیروزی انقلاب بوده است که در زمان خود بزرگترین نقش آفرینی محسوب می شود.

وی یادآور شد: ارتش در آن زمان به بدنه نهضت پیوست، اعتصاب ها را به راه انداخت و در بیانیه خود اشاره کرده بود که در برابر هر مانعی برای پیروزی انقلاب خواهیم ایستاد.

استاندار گلستان به ماجرای انحلال ارتش در آن دوران اشاره و اظهار کرد: نقش ارتش در کارنامه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، درخشان است که هرکدام تاریخ های گویایی دارد.

حسن صادقلو از ایستادگی ارتش در برابر تبدیل ایران به «ایرانستان» سخن گفت و یادآور شد: امام خمینی (ره) با قدرت تمام از ارتش حمایت کرد و روز ۲۹ فروردین را به نام ارتش نام نهاد که حاکی از یک تاریخ بزرگ است.

صادقلو، ارتش ایران را یکی از ممتازهای جهان نامید و افزود: مردم ما قدردان زحمات و نقش سازی های ارتش هستند و امروز (شنبه) برای تشکر از ارتش به این مکان آمده اند.

وی در پایان تصریح کرد: ارتش ایران با سلاح ایمان، توکل و افسران مومن، شجاع و انقلابی و همچنین تجهیزات پیشرفته نظامی در آمادگی محض به سر می برد و تمام توطئه های دشمنان را از بین خواهد برد.