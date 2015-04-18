جذب سرمایه گذار توسعه شهری همدان را سرعت می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تبریزی صبح شنبه در جلسه بررسی سرمایه گذاری در پروژه پارك ملل همدان با بیان اینکه جذب سرمایه گذار در هر استانی به عنوان یکی از راهبردهای مهم توسعه مطرح است، گفت: دستیابی به درآمدهای پایدار از سوی مدیریت شهری زمینه ساز پیشرفت و توسعه شهری است که در راستای تحقق این امر باید زمینه های جذب سرمایه گذار را فراهم کرد.

محمد تبریزی سود حاصل از سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران را به نفع شهر و شهروندان دانست و اظهار كرد: اجرای پروژه های اثرگذار لازمه توسعه شهر همدان است.

تبریزی با اشاره به پتانسیل ها و ظرفیت های استان به ویژه شهر همدان در حوزه گردشگری و سرمایه گذاری افزود: سرمایه گذاری در بخشهای مختلف بخصوص بخش گردشگری علاوه بر اینكه زمینه پیشرفت و توسعه شهر را فراهم می کند در رونق كسب و كار و رشد اقتصادی نیز تاثیرگذار بوده و تاحدودی مشكل اشتغال نیز كاهش می یابد.

وی به مجموعه تجاری تفریحی و رفاهی پارك ملل اشاره كرد و افزود: در آینده ای نزدیك شاهد بهره برداری از بخشی از پروژه پارك ملل خواهیم بود.

رئیس كمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورای اسلامی شهر همدان ادامه داد: راه اندازی پروژه پارك ملل نه تنها برای شهر و استان همدان بلكه برای استانهای همجوار بویژه غرب كشور نیز بسیار مفید خواهد بود.

محمد تبریزی در این خصوص بر ارائه برنامه زمانبندی برای شروع این پروژه توسط شهرداری و سرمایه گذار تاكید كرد.

وی اظهار كرد: با توجه به نوع و بزرگی طرح باید مسیرهای بی خطری برای تردد شهروندان به پارك طراحی و اجرا شود

رئیس كمیسیون بودجه، حقوقی و امور اداری شورای شهر همدان نیز با بیان اینكه سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار برای شورای دوره چهارم از اهمیت بالایی برخوردار بوده است، اضافه كرد: بر همین اساس كمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری در این دوره از شورا تشكیل شد که این کمیسیون در دو سال اخیر مشكل گشای بسیاری از موانع در امر سرمایه گذاری بوده است.

حسین قراباغی با اشاره به اینكه همدان می تواند پایلوت گردشگری ایران زمین باشد، افزود: همت و توجه مسئولان استان به گردشگری و سرمایه گذاری كمك می كند تا نتایج مثبتی برای همدان، در آینده ای نزدیك حاصل شود.

وی با اشاره به اینكه كمیسیون اقتصاد، سرمایه گذاری و گردشگری شورا برای رفع موانع آمادگی کمک و یاری سرمایه گذاران را دارد، گفت: به دلیل وجود وحدت رویه در استان درچند ماه آینده حجم سرمایه گذاری ها در شهر همدان افزایش یافته که بركت حاصل از آن عاید مردم خواهد شد.

عضو دیگر شورای اسلامی شهر همدان نیز در این جلسه با بیان اینكه بعضی افراد توان سرمایه گذاری ندارند اما در این عرصه وارد می شوند، افزود: به همین دلیل پس از ورود چون توانایی كار ندارند مشكل هایی را در امر اجرای پروژه ایجاد می كنند.

رضا میرزایی اضافه كرد: با توجه به اینكه سرمایه گذار پارك ملل از سرمایه گذاران مطرح و شناخته شده در سطح كشور است بر این اساس مجموعه شورا و شهرداری به عنوان اعضای افتخاری هیئت مدیره شركت را در پیش برد كارها یاری می كنند.

عضو هیئت رئیسه شورای شهر همدان نیز برندسازی برای شهر و استان همدان در امر سرمایه گذاری را مهم دانست و گفت: با توجه به اینكه همدان یك شهر تك صنعتی در بخش ساخت و ساز است باید در بخش توریسم موفقیت چندانی نداشته است.

حمیدرضا طبی مسرور بر الگو سازی معماری بومی و اسلامی ایرانی در ساخت پروژه های پارك ملل تاكید كرد.

وی اسفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری از زمینه های توسعه و آبادانی شهر عنوان کرد و افزود: اجرای پروژه های تاثیر گذار همچون پارک ملل در تحول شهر تاثیر گذار خواهد بود.

شهردار همدان نیز در این نشست گفت: امسال پروژه هایی همچون پاركینگ های طبقاتی آقاجانی بیگ، كبابیان، پارك جنگلی فخرآباد و بازار کابینت اجرا خواهد شد.

سید مصطفی رسولی با بیان اینكه مدیریت شهری با دید حمایت سرمایه گذاران وارد شده است، اضافه كرد: برای اجرای پروژه پارك ملل تمامی جوانب دیده شده است.

مدیرعامل سازمان سرمایه گذاری شهرداری همدان نیز ضمن ارائه گزارشی از پروژه های در دست اقدام برای سرمایه گذاری در سال ۹۴ گفت: پارك جنگلی فخر آباد از طرح های مهمی است که در ۱۰۰ هكتار احداث می شود كه حدود ۹۵ هكتار آن جنگل كاری و حدود سه هكتار آن مجموعه تفریحی خواهد بود.

اكبر رنجبران عنوان کرد: برای پارك جنگلی فخرآباد با سه سرمایه گذار خارجی رایزنی شده است.