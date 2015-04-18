امضاء تفاهم نامه بین سازمان حفاظت محیط زیست واستانداری سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و محمد وکیلی استاندار سمنان با امضاء تفاهم نامه ای در راستای میسر شدن شرایط همکاری بیشتر و بهتر دو طرف برای حفاظت از تنوع زیستی کشور و دستیابی به رویکردی همه سونگر، کاربردی و پویا به منظور حفظ و نگهداری منابع اکولوژیک و بهره برداری خردمندانه از این منابع تاکید کردند.

این تفاهم نامه در راستای جلب مشارکت در اجرای برنامه های طرح مدیریت مناطق (حفاظت، احیا و بازسازی، طبیعت گردی، آموزش و پژوهش، مشارکت جوامع محلی) و همسو کردن فعالیت ها برای مدیریت یکپارچه زیست بومی در چارچوب قوانین، مقررات و ضوابط حاکم بر مناطق تحت مدیریت سازمان است.

سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری سمنان در این تفاهم نامه موضوعاتی چون کمبود آب و چالش های حاصل از آن همچون افزایش مهاجرت، توسعه شهرنشینی و حاشیه نشینی و از بین رفتن اقتصاد روستایی در استان سمنان مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شامگاه جمعه در مراسم امضاء این تفاهم نامه با تاکید بر ضرورت نگاه جامع مدیریت کلان آب، گفت: به رغم مشکلات بسیار ناشی از کمبود آب در کشور همچنان شاهد الگوی نادرست مصرف آب هستیم به گونه ای که فقط در استان مازندران با هدر رفت بسیار زیاد آب، شاهد ورود آن به شبکه فاضلاب هستیم.

معصومه ابتکار با تاکید بر اینکه هرگز مخالفتی با پروژه هایی که متضمن منافع ملی بوده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست صورت نگرفته است، افزود: البته منافع ملی باید در بلند مدت و در قالب توسعه پایدار لحاظ شود.

وی با یادآوری اهمیت ارزش گذاری اقتصادی محیط زیست، گفت: مطمئن ترین شیوه برای سنجش میزان اهمیت یک پروژه، توسعه ارزش گذاری اقتصادی محیط زیست است به معنای اینکه ارزش اقتصادی تخریب یک زیست بوم ارزشمند به دلیل احداث یک سد و ضرورت حفظ محیط زیست یا احداث سد سنجیده و با شاخص های مشخص و علمی بتوان در مورد اجرا یا عدم اجرا پروژه های توسعه ای تصمیم گرفت.

استاندار سمنان نیز در این مراسم خشکسالی را مهمترین تهدید برای این استان دانست و افزود: این تهدید به حدی جدی است که پیشروی کویر، افت آب های زیرزمینی، نشست دشت ها، حیات اجتماعی و اقتصادی استان را با چالش بزرگی مواجه کرده است.

محمد وکیلی از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواست تا موضوع بحران آب سمنان به صورت ویژه در شورای عالی آب مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی در خاتمه تاکید کرد: به منظور حفظ محیط زیست استان در شورای برنامه ریزی استان مصوب شد که از این پس هیچ پروژه عمرانی بدون پیوست زیست محیطی در استان پذیرفته نشود و این به معنای آن است که استان پذیرای تصمیمات سازمان حفاظت محیط زیست و پایبند به حفظ منابع و طبیعت کشور است.