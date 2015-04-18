۸۱ هزار نفر در دوره های دارالقرآن کریم البرز آموزش دیدند

حجت الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با مهر، با اشاره به فعالیت های دارالقران کریم استان البرز گفت: فعالیت های سازمان دار القرآن کریم با دو هدف کلی دنبال و برنامه و کلاس های آموزشی نیز بر این مبنا تدوین و برنامه ریزی می شود.



وی طراحی و اجرای طرح و برنامه های متمرکز(اعم از طرح و برنامه های قرآنی- آموزشی ـ پژوهشی ـ تبلیغی و ترویجی) در سطوح و پایه های مختلف تخصصی، سنی و تحصیلی و همچنین طراحی، کارشناسی، ابلاغ، حمایت، هدایت و نظارت بر اجرای تمامی فعالیتها و طرح و برنامه های قرآنی را از اهداف فعالیت ها در دارلقرآن کریم نام برد.

حجت الاسلام مسعودی افزود: بر این اساس در سال گذشته ۱۳ هزار نفر در دوره ها و کلاس های آموزشی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم و بیش از پنج هزار نفر در دوره های آموزش فصیح خوانی شرکت کردند.

وی ادامه داد: طی دوره های برگزار شده تربیت معلم قرآن ۱۴۰ نفر و در دوره های آموزش تجوید مقدمانی ۵۷۰ و پیشرفته ۱۳۰ نفر حضور داشتند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز با اشاره به برگزاری مسابقه تفسیری نورالهدی در سال گذشته و شرکت ۲۲۰ نفر در این مسابقه افزود: همچنین در آزمون اعطا مدرک به حافظان قرآن کریم ۴۵۰ نفر شرکت کردند.