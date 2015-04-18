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۲۹ فروردین ۱۳۹۴، ۱۲:۰۹

حجت الاسلام مسعودی به مهر خبر داد:

۸۱ هزار نفر در دوره های دارالقرآن کریم البرز آموزش دیدند

۸۱ هزار نفر در دوره های دارالقرآن کریم البرز آموزش دیدند

کرج - مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز گفت: بیش از ۸۱ هزار نفر در دوره های مختلف آموزشی دارالقرآن کریم استان البرز طی سال گذشته شرکت کردند.

حجت الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با مهر، با اشاره به فعالیت های دارالقران کریم استان البرز گفت: فعالیت های سازمان دار القرآن کریم با دو هدف کلی دنبال و برنامه و کلاس های آموزشی نیز بر این مبنا تدوین و برنامه ریزی می شود.

وی طراحی و اجرای طرح و برنامه های متمرکز(اعم از طرح و برنامه های قرآنی- آموزشی ـ پژوهشی ـ تبلیغی و ترویجی) در سطوح و پایه های مختلف تخصصی، سنی و تحصیلی و همچنین طراحی، کارشناسی، ابلاغ، حمایت، هدایت و نظارت بر اجرای تمامی فعالیتها و طرح و برنامه های قرآنی را از اهداف فعالیت ها در دارلقرآن کریم نام برد.

حجت الاسلام مسعودی افزود: بر این اساس در سال گذشته ۱۳ هزار نفر در دوره ها و کلاس های آموزشی روخوانی و روانخوانی قرآن کریم و بیش از پنج هزار نفر در دوره های آموزش فصیح خوانی شرکت کردند.

وی ادامه داد: طی دوره های برگزار شده تربیت معلم قرآن ۱۴۰ نفر و در دوره های آموزش تجوید مقدمانی ۵۷۰ و پیشرفته ۱۳۰ نفر حضور داشتند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز با اشاره به برگزاری مسابقه تفسیری نورالهدی در سال گذشته و شرکت ۲۲۰ نفر در این مسابقه افزود: همچنین در آزمون اعطا مدرک به حافظان قرآن کریم ۴۵۰ نفر شرکت کردند.

کد مطلب 2536400

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