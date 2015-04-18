۳۶ هزار زن سرپرست خانوار در استان بوشهر تحت حمایت کمیته امداد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره)استان بوشهر، احمد لطفی در نشست سیره فاطمی، تحکیم خانواده و جامعه سالم به مناسبت گرامیداشت مقام مادر و روز زن گفت: ۳۶ هزار نفر در حوزه حمایت، از کمیته امداد امام خمینی (ره)استان بوشهر خدمات دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۲۰ درصد از همکاران ما در استان را بانوان تشکیل می‌دهند، افزود: بانوان همکار در کمیته امداد امام خمینی(ره)استان بوشهر باید در راستای ارتقای سطح آگاهی و الگو پذیری از زندگانی حضرت فاطمه زهرا (س) سیره و زندگی آن بانوی بزرگ اسلام را مکرر مرور کنند.

وی اشتغال زنان بی‌سرپرست را یکی از برنامه‌های مهم این نهاد بر شمرد و اظهار داشت: کمیته امداد امام خمینی (ره)استان بوشهر به ۳۷۰ نفر از زنان بی سرپرست وام اشتغال پرداخت کرده است.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره)استان بوشهر در پایان از خدماتی که این نهاد به بانوان تحت حمایت داده به اهدای۶۶۱ جهزیه به ارزش ۹ میلیارد ریال، اجرای ۲۶۶ برنامه اردویی و فرهنگی و... اشاره کرد.

این نشست هم اندیشی با حضور مدیران و مسئولان استانی و ۹۵ نفر از بانوان همکار در حوزه حمایت و سلامت به مناسبت بزرگداشت ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)و مقام مادر برگزار شد.