سینما روایت به «تا آمدن احمد» رسید/ نقد فیلم خارجی در «پلک تهران»

به گزارش خبرگزاری مهر، اکران های دوره سوم فعالیت «سینما روایت» با نمایش و نقد و بررسی فیلم سینمایی «تا آمدن احمد» آغاز می شود.

«تا آمدن احمد» از جمله آثار سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر است. داستان این فیلم در سال ۱۳۶۵ اتفاق می‌افتد و روایتگر یک خانواده در جزیره خارک است. در این فیلم احمد از نیروهای جمعیت حلال‌احمر است که در جنگ کشته می‌شود اما خانواده او فکر می‌کنند که هنوز زنده است و دنبال او می‌گردند.

پس از اکران فیلم «تا آمدن احمد» جلسه نقد و بررسی آن با حضور عوامل فیلم و محمدتقی فهیم منتقد پیشکسوت سینمای ایران برگزار خواهد شد.

سی و هفتمین جلسه سینما روایت روز یکشنبه سی ام فروردین ماه راس ساعت ۱۷ در مجتمع فرهنگی اسوه واقع در خیابان انقلاب اسلامی نبش بهار جنوبی برگزار خواهد شد.

بیست و سومین نشست پلک تهران: سینما روایت- میزانسن

بیست و سومین نشست پلک تهران با عنوان «سینما روایت- میزانسن» چهارشنبه ۲ اردیبهشت در تالار استاد ناصری خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

در این نشست پس از نمایش فیلم «شما، زنده‌ها» اثر رُی اندرسون کارگردان سوئدی، جلسه نقد و بررسی فیلم با حضور دکتر احمد الستی، محمدرضا اصلانی، پیمان یگانه و مالک خواجه‌وند برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای حضور در این نشست می‌توانند چهارشنبه ۲ اردیبهشت ساعت ۱۸:۳۰ به تالار استاد ناصری خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.