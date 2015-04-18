آمادگی کامل ارتش ایران در مقابل گزینه های روی میز دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله آزرمی صبح شنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح و نیروی زمینی ارتش در استان کرمانشاه، گفت: ارتش انقلاب اسلامی ایران پس از پیروزی خود افتخار دارد که یک نیروی هم مردمی و هم اسلامی تحت فرماندهی کل قوا است.

وی افزود: همین زمینه های مردمی و اسلامی بودن اجزای ارتش بود که انقلاب اسلامی را پیروز کرد و چنانچه همکاری ارتش نبود انقلاب اسلامی ایران به این زودی ها پیروز نمی شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه، پیوستن ارتش به انقلاب را تسریع کننده پیروزی انقلاب و شکست طاغوت دانست.

آزرمی با اشاره به حضور موثر ارتش در هشت سال دفاع مقدس گفت: ارتش جمهوری اسلامی هم اکنون هم در همه سطوح و اجزا اعم از نیروی هوایی، زمینی و دریایی مثال زدنی است.

وی گفت: امروز هم ارتش جمهوری اسلامی افتخار و نقش اساسی در دفاع از مرزها و کیان اسلامی دارد و امام راحل دو ماه پیش از ارتحالشان در آن پیام تاریخی از ارتش ابراز رضایت کردند و این افتخاری بزرگ برای ارتش است.

ارتش ایران قدرتمندترین ارتش منطقه

معاون سیاسی امنیتی استانداری کرمانشاه، تاکید کرد: امروز ارتش ما با افزایش توان نظامی تبدیل به قدرتمندترین ارتش منطقه شده است.

وی با اشاره به شعار سال که توسط مقام معظم رهبری عنوان شده است، گفت: همانگونه که همه قوا و ملت پشتیبان تیم هسته ای ایران در مذاکرات هستند، نیروهای مسلح و ارتش نیز از تیم مذاکره کنده تحت فرماندهی کل قوا حمایت می کنند.

آزرمی افزود: امروز همه نیروها اعم از ملت، نیروهای مسلح و کل قوا همدل و همزبان ایستاده و اجازه طمع به دشمن نخواهند داد.

وی یاداور شد: امروز ارتش و همه نیروهای نظامی در مقابل سحر دشمنان که عنوان می کنند "همه گزینه ها روی میز است" ایستاده و همه توان خود را برای مقابله و در دفاع از جمهوری اسلامی در طبق اخلاص گذاشته اند.