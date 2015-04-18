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۲۹ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۵۶

مهری:

۴۵۰۰ مهندس مازندران را بانوان تشکیل می دهند

۴۵۰۰ مهندس مازندران را بانوان تشکیل می دهند

ساری - عضو هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران گفت: چهار هزار و ۵۰۰ نفر از اعضای نظام مهندسی ساختمان استان را بانوان تشکیل می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نظام مهندسی ساختمان مازندران، سودابه مهری با بیان اینکه در سال های اخیر جمعیت بانوان مهندس رشد قابل توجهی داشته است، اظهار داشت: چهار هزار و ۵۰۰ نفر از اعضای نظام مهندسی ساختمان را بانوان تشکیل می دهند که ۹۰ درصد این جمعیت جوان هستند.

وی با اشاره به جمعیت جامعه مهندسی استان اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی ۲۷هزار مهندس عضو دارد که از این تعداد حدود  ۴۵۰۰ نفر را بانوان تشکیل می دهند و آنچه که حائز اهمیت است جوان بودن جعیت بانوان مهندس است و این نیروی جوان باید با انگیزه و انرژی بیشتری در عرصه ساخت و ساز فعالیت کنند.

رئیس کمیسیون بانوان سازمان با اشاره به فعالیت های کمیسیون بانوان در طی سه سال اخیر بیان کرد:  با همکاری و همفکری اعضای کمیسیون سعی کردیم برنامه هایی در راستای سیاست های کلی سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران داشته باشیم.

مهری با بیان اینکه در قانون نظام مهندسی و قانون جمهوری اسلامی میزان فعالیت آقایان و خانم ها مشخص نشده، گفت: میزان فعالیت به توان، پشتکار، دانش و توانمندی ما مربوط میشود و خانم های جوان باید حضور و دوام خود را در عرصه ساخت و ساز و نظام مهندسی اثبات کنندو در واقع بعد از اینکه جمعیت بانوان مهندس که جلوتر حرکت می کند و اثبات شدن اولیه به الان حضور ما برمی گردد.

رئیس کمیسیون بانوان با بیان اینکه حضرت فاطمه(س) بخاطر حضوریکه در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، مشاوره و نقش مهمی که در اسلام داشتند مقدس هستند اظهار داشت: حضرت فاطمه زهرا (س) و بانوانی که در جبهه های جنگ حضور داشتندالگوهایی از گذشته هستند ولی در زندگی امروز برای خانم ها الگوسازی نشده و یا شاید خود بانوان نخواستند که الگو شوند و در واقع باید انگاره پردازی های بیشتری داشته باشیم و با تقویت خود بتوانیم خود را در اجتماع مطرح کنیم.

مهری با اشاره به سخنان اخیر دکتر روحانی در خصوص حضور ۵۰درصد اجتماع در خانه ها اظهار داشت: این مطلب بیانگر این است که فضا در عرصه اجتماعی و فرهنگی برای حضور خانم ها فراهم است و این قشر باید در جایگاه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی عرضه کنند.

کد مطلب 2536415

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