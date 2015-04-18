به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عبدالکریم فرحانی در حاشیه آزمون پذیرش سراسری حوزه‌های علمیه، اظهار داشت: این آزمون با حضور بیش از ۲۲ هزار علاقه مند در ۴۹ مرکز آزمون در سطح کشور برای پذیرش در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ حوزه های علمیه برگزار می شود.

وی از افزایش ۱۰ درصدی پذیرش داوطلبان حضور در حوزه های علمیه خبر داد و ابراز داشت: امیدواریم بعد از برگزاری آزمون و مصاحبه حضوری با توجه به سیاست به گزینی، بهترین علاقه مندان را برای حضور در حوزه انتخاب کنیم.

معاون آموزش و امور حوزه‌های علمیه با بیان اینکه سئوالات آزمون در قالب چهار مقطع طراحی شده است، افزود: امسال با توجه به تغییر نظام آموزش و پرورش، علاوه بر مقطع سیکل سابق، برای پایه هشتم نظام آموزش و پروش نیز شرایط پذیرش تعریف شده است.

حجت‌الاسلام فرحانی یادآور شد: همچنین سئوالات برای مقاطع دیپلم و دانشگاه نیز طراحی شده است و بر این اساس نیز پذیرش صورت می گیرد.

پذیرش طلاب جدیدالورود در ۴۲۰ مدرسه علمیه

وی با اشاره به اینکه طلاب جدیدالورود در ۴۲۰ مدرسه بلندمدت و سفیران هدایت در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ پذیرش خواهند شد، تصریح کرد: مجموعا ۴۷۰ مدرسه علمیه سفیران هدایت و بلندمدت فعالیت دارند اما فقط به ۴۲۰ مدرسه در چارچوب سیاست به گزینی مجوز پذیرش طلبه داده شده است.

معاون آموزش حوزه های علمیه افزود: بهترین واحدهای آموزشی که شرایط آموزشی، تهذیبی و پژوهشی لازم را داشته باشند، مجوز پذیرش طلبه را خواهند داشت.

تاریخ اعلام نتایج آزمون

حجت‌الاسلام فرحانی با اشاره به زمان اعلام نتایج آزمون پذیرش سراسری حوزه های علمیه، اظهار داشت: نتایج آزمون از ۲۵ اردیبهشت ماه سال جاری از طریق سایت معاونت آموزش حوزه های علمیه اعلام می شود که داوطلبان در مراحل بعد باید به مدیریت های استانی جهت تشکیل پرونده و مصاحبه های علمی و انتخاب مدرسه مراجعه کنند.

وی با بیان اینکه اصراری بر پذیرش ۱۸ هزار طلبه وجود ندارد، تصریح کرد: بر اساس سیاست به گزینی داوطلبینی که از شرایط معدلی و موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه حضوری برخوردار باشند، در حوزه های علمیه پذیرش می شوند.

معاون آموزش حوزه های علمیه در پایان خاطرنشان کرد: هم اکنون ۷۵ هزار طلبه شاغل به تحصیل در مدارس علمیه به تحصیل علوم دینی اهتمام دارند.