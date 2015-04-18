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۲۹ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۲۶

برگزیده عکس های خبری ۲۹ فروردین ۹۴

برگزیده عکس های خبری ۲۹ فروردین ۹۴

عکس های خبری امروز را با موضوع بمباران در یمن آغاز می‌کنیم؛ در ادامه تصاویری از اعتراض مردم فلسطین، عکس پارلمان برزیل و انتخابات ریاست جمهوری سودان را خواهیم دید.

برگزیده

مردم یمن وسایل سالم مانده در حادثه اصابت بمب به بانک دولتی را از آن خارج می‌کنند. (REUTERS)

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کودک فلسطینی در جریان تظاهرات مردم فلسطین به سمت نیرو های اشغالی سنگ پرتاب می‌کند. (AFP)

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مردم یونانی در حمایت از اعتصاب غذای زندانیان اعتراض کرده و به سمت پلیس ضد شورش رنگ قرمز پرتاب کردند. (EPA)

برگزیده

مسئولان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سودان مشغول شمارش آرا هستند. (REUTERS)

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 نمایندگان گروه های قومی سرخپوستان برزیل در پارلمان این کشور  (REUTERS)

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آشپز بوسنیایی برای شکستن رکورد گینس قصد دارد بزرگترین خورشت مرغ جهان را به اندازه چهارده هزار نفر بپزد. (AP) 

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کودکی که به منظور بازدید از حیوانات به آکواریوم «سائوپائولو» رفته است عروسک خود را به خرس قطبی نشان می‌دهد. (AP)

برگزیده

گردشگران از شهر روم باستان در رم ایتالیا بازدید می‌کنند. (AP)

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مجسمه بودایی با ارتفاع ۷۵ متر پشت ساختمان‌های منطقه مرفه‌نشین «تایپو» در هنگ کنگ چین(REUTERS)

کد مطلب 2536417

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