۴۷۸ هزار دلار کالا از افغانستان به خراسان جنوبی وارد شد

محمدعلی خاشی در گفتگو با مهر اظهارکرد: در سال گذشته ۲۴ فقره اظهارنامه وارداتی به ارزش ۴۷۸ هزار و ۲۹۳ دلار و به وزن ۹۱۶ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم در خراسان جنوبی تشکیل شده است.

وی اضافه کرد: واردات به خراسان جنوبی از نظر تعداد اظهارنامه ۲۳ درصد، از نظر ارزش ۵۷ درصد و از نظر وزن ۵۰ درصد کاهش را نشان می دهد.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی عمده اقلام وارداتی به خراسان جنوبی را تخم اسپند، شاهدانه و گاوگوشتی دانست و افزود: این کالاها از کشور افغانستان به خراسان جنوبی وارد شده شده است.

کاهش ۵۹ درصدی ترانزیت مشتقات نفتی از گمرک ماهیرود

خاشی عنوان کرد: در سال گذشته سه هزار و ۹۷۱ کامیون مشتقات نفتی به وزن ۹۶ میلیون و ۱۸۱ هزار کیلوگرم از عراق، امارات و ترکیه به افغانستان ترانزیت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد کامیون ۵۸ درصد و از نظر وزن ۵۹ درصد کاهش را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته تعداد ۱۳۴ فقره اظهارنامه صادراتی امانات پستی به ارزش پنج هزار و ۹۴۳ دلار و به وزن ۹۱۷ کیلوگرم در استان تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد اظهارنامه ۱۸ درصد، از نظر ارزش ۱۷ درصد و از نظر وزن ۴۹ درصد افزایش را نشان می دهد.

مدیرکل گمرکات خراسان جنوبی خشکبار، زعفران، کشک، شکلات، آجیل، شیرینی و پیراهن را از جمله امانات پستی صادره از خراسان جنوبی برشمرد.

خاشی بیان کرد: در سال گذشته همچنین ۱۲۹ فقره اظهارنامه وارداتی امانات پستی به ارزش ۱۲ هزار و ۵۳۳ دلار و به وزن ۳۶۳ کیلوگرم تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه قبل از نظر تعداد اظهارنامه ۵۹ درصد، از نظر ارزش ۲۶۰ درصد و از نظر وزن ۵۴ درصد افزایش را نشان می دهد.

وی عمده اقلام وارداتی امانات پستی را البسه، گوشی همراه و ساعت عنوان کرد و گفت: کشورهای مبدا و مقصد واردات و صادرات امانات پستی انگلستان، آمریکا، کانادا، سنگاپور و فرانسه است.