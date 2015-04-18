نمایشگاه عکس خرمشهر در پردیس ملت

به گزارش خبرگزاری مهر، منتخبی از عکس های سالروز فتح خرمشهر در قالب نمایشگاهی همزمان با برگزاری جشنواره از ۷ تا ۱۲ در پردیس سنمایی ملت برپا خواهد بود.

این برنامه به مناسبت همزمانی افتتاح جشنواره با سالروز آزادسازی خرمشهر و ثبت و یادآوری پیروزی خاطره انگیز آن و لحظات شادی مردم شریف ایران اسلامی از سوی جشنواره شهر در نظر گرفته شده است.

پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ۳ تا ۱۲ خرداد به دبیری سیاوش حقیقی در تهران برگزار می شود.

معرفی هیات انتخاب طرح اولیه‌ فیلمنامه سینمایی جشنواره شهر

همچنین هیات انتخاب بخش مسابقه طرح اولیه‌ فیلمنامه سینمایی جشنواره شهر معرفی شدند.

از سوی سیاوش حقیقی دبیر پنجمین جشنواره فیلم شهر طی احکامی جداگانه هیاتی متشکل از جابر قاسمعلی، علی اکبر قاضی نظام و مسعود احمدیان مسئولیت ارزیابی و انتخاب طرح اولیه فیلمنامه های سینمایی جشنواره شهر را عهده دار شدند.

این هیات قرار است ۱۶۰ طرح اولیه فیلمنامه سینمایی رسیده به دبیرخانه پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر را بررسی، انتخاب و داوری کنند.