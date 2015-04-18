علت حضور نیروی دریایی در خلیج عدن/نیاز به پهلوگیری در یمن نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش در حاشیه مراسم ۲۹ فروردین روز ارتش در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز سی و چهارمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش در خلیج عدن مشغول انجام ماموریت است، اظهار کرد: حضور ما در خلیج عدن، باب المندب و منطقه دریای سرخ به درخواست سازمان جهانی دریانوردی برای مبارزه با تروریسم دریایی و دزدان دریایی انجام می شود.

وی افزود: تاکنون موفق شده ایم که به طور کامل و با قاطعیت با تروریسم دریایی مبارزه کنیم و تعداد زیادی از کشتی های تجاری و نفت‌کش جمهوری اسلامی را از دست دزدان دریایی نجات دهیم.

سیاری ادامه داد: برخی از کشورهایی که در این منطقه حضور داشتند از ما درخواست کمک کردند که ما نیز آنها را در مبارزه با دزدان دریایی یاری کردیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با تاکید بر اینکه حضور ناوگروه این نیرو در خلیج عدن، باب المندب و دریای سرخ مطابق با قوانین بین المللی، مبارزه با تروریسم دریایی و کمک به اقتصاد جهان است، گفت: اینکه برخی می گویند حضور نیروی دریایی غیر قانونی انجام شده است، صحت ندارد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا اخطاری از سوی نیروهای خارجی به ناوگروه نیروی دریایی ارتش داده شده است یا خیر، گفت: ما اجازه نمی دهیم که کسی به ما اخطار بدهد، زیرا کار ما مطابق قوانین بین المللی است و ما امروز به اقتصاد جهان کمک می کنیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا برنامه ای برای پهلوگیری در سواحل یمن دارید، اظهار کرد: ما نیاز به انجام چنین کاری نداریم.

امیر سیاری درباره زمان رونمایی از زیردریایی فتح خاطرنشان کرد: ان شاء الله در آینده ای نزدیک این امر محقق خواهد شد.

وی در پاسخ به این سئوال که پیام رژه ارتش به دوستان و دشمنان جمهوری اسلامی چیست، تصریح کرد: پیام ارتش برای دوستان این است که بدانند جمهوری اسلامی آمادگی مقابله با هر گونه تهدید را دارد و دشمنان هم بدانند که اگر بخواهند تعرضی به مرزهای جمهوری اسلامی بکنند، قطعا با تیزی خشم جوانان این کشور مواجه خواهند شد.