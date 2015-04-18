حوادث ترافیکی هفته گذشته قم ۴۳۹ مجروح و یک فوتی برجای گذاشت

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از تاریخ ۲۲ فروردین تا هفت صبح ۲۹ فروردین‌ماه تعداد هفت هزار و ۲۰ تماس با مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم برقرار شده است.

وی ادامه داد: تماس‌های برقرار شده منجر به انجام هزار و ۴۷ مأموریت شده که ۹۰۸ مورد شهری و ۱۳۹ مورد مربوط به حوادث جاده‌ای است.

معاون مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم بیان کرد: از مأموریت‌های انجام گرفته ۳۸۴ مورد حوادث ترافیکی است که ۳۴۰ مورد شهری و ۴۴ مورد جاده‌ای بوده است.

وی گفت: طی این مدت ۴۳۹ نفر در حوادث ترافیکی مصدوم شدند که ۱۹۵ نفر سرپایی درمان و ۲۴۳ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و یک نفر نیز در حوادث ترافیکی فوت شد.

فراهانی ادامه داد: در اتوبان قم - کاشان روبروی مجتمع مارال ستاره برخورد دو دستگاه خودرو با یکدیگر منجر به فوت یک نفر شد.

وی در خصوص حوادث موتورسیکلت سواران افزود: حوادث موتورسیکلت سواران طی یک هفته گذشته ۲۵۶ مورد بوده که ۲۹۶ مجروح برجای گذاشته است که ۱۳۴ نفر سرپایی درمان شده و ۱۶۲ نفر نیز به مراکز درمانی انتقال یافتند که از این مأموریت‌ها ۲۳۸ مورد شهری و ۱۸ مورد جاده‌ای بوده است.