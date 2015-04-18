«فتوژورنالیسم» در خانه هنرمندان بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه جایزه عکس «شید» عصر چهارشنبه ۲۶ فروردین در نگارخانه «ممیز» خانه هنرمندان ایران، میزبان سخنرانی مهدی مقیم‌نژاد و نشست نمایش آثار پیمان هوشمندزاده بود.

در روز نخست برگزاری نمایشگاه جایزه عکس «شید» مهدی مقیم‌نژاد با موضوع «فتوژورنالیسم در وضعیت اکنون» به بازخوانی انتقادی متن «فتوژورنالیسم قدیم و جدید» اندی گراندبرگ پس از ۳۰ سال پرداخت.

در ادامه برنامه‌های جایزه عکس «شید» در روز نخست، پیمان هوشمندزاده به نمایش آثار کتاب «اهل اسب» و توضیحاتی درباره چگونگی تهیه آن پرداخت.

«شید» پنجشنبه ۲۷ فروردین میزبان کارگاه ادیتوریال (کارگاه عملی انتخاب عکس) رضا معطریان و نشست نمایش آثار آکو سالمی با موضوع «عکاسی مستند و تلفن همراه» و ۲۸ فروردین میزبان جلسه سخنرانی میلاد روشنی پایان با موضوع «سیاست عکس: زیبایی‌شناسی و مداخله اخلاقی» و نشست نمایش آثار مریم زندی با موضوع کتاب «انقلاب ۵۷» بود که در این روز جولیو هاز، سفیر سوئیس در ایران از این نمایشگاه دیدن کرد.

همچنین جایزه عکس «شید» ۲۹ فروردین میزبان کارگاه عملی انتخاب عکس مهدی وثوق‌نیا و نشست نمایش آثار جاوید نیکپور با موضوع عکاسی فیچر ورزشی خواهد بود.

کارگاه‌ها، سخنرانی‌ها و نشست‌های نمایش آثار جایزه عکس «شید» تا پنجشنبه ۳ اردیبهشت ادامه خواهد داشت و هنرمندانی چون علی آقاربیع، مرتضی فرج‌آبادی، مهدی قاسمی، آرش خاموشی، فرزانه خادمیان، محسن راستانی، پیمان هوشمندزاده، یحیا مسعودی‌نژاد، بهروزی مهری، مهدی وثوق‌نیا و محمدرضا طهماسب‌پور در این برنامه‌ها حضور خواهند داشت.

علاقه‌ مندان می‌توانند برای ثبت نام در کارگاه‌های این نمایشگاه به سامانه اینترنتی aksonline.ir و برای دیدن آثار به نشانی خیابان آیت الله طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، باغ هنر، خانه هنرمندان ایران، نگارخانه «ممیز» مراجعه کنند.