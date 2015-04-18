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۲۹ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۳۴

قمی خبر داد:

بهبود وضعیت آبی تالاب قوریگل آذربایجان شرقی به دلیل بارش های اخیر

بهبود وضعیت آبی تالاب قوریگل آذربایجان شرقی به دلیل بارش های اخیر

تبریز - معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت: با بهبود وضعیت آبی تالاب بین المللی قوریگل بدلیل بارش های اخیر شاهد ورود دوباره پرندگان مهاجر به این زیست بوم هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحسن حسینی قمی شنبه در جمع خبرنگاران از ورود پرندگانی چون فلامینگو، چنگر، آنقوت و نیز تعدادی اردک سرسفید نر و ماده  به تالاب بین المللی قوریگل آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: این موضوع از آنجایی حایز اهمیت است که نشان می دهد وضعیت آبی تالاب در نتیجه بارش های اخیر تا حدودی بهبود یافته و شرایط برای مهاجرت دوباره چنین جمعیت پرندگانی فراهم شده است.

وی از این تالاب به عنوان محل مهاجرت دو جمعیت متفاوت از اردک های سرسفید نام برد و گفت: دسته اول شامل نرها و ماده های جوجه آور و دسته بعدی با جمعیت پنج تا بیست فطعه هستند که صرفا به عنوان تابستان گذرانی از امکانات دریاچه استفاده می کنند و در رنگ منقار نرها مهمترین مشخصه تمایز این دو گروه است که بهبود وضعیت آبی تالاب در اثر افزایش بارش ها و ترمیم کانال صبری چایی از مهمترین دلایل مهاجرت این تعداد از پرندگان به این محل بوده است.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست اردک سر سفید به دلیل تخریب بیش از ۵۰ درصد زیستگاه های خود در جهان در نتیجه تغییر کاربری به اراضی کشاورزی و سایر عوامل توسعه و کاهش جمعیت ۱۵۰ هزار قطعه ای در اوایل قرن بیستم به حدود ۱۵ هزار قطعه، یکی از گونه های در معرض خطر انقراض جدی منطقه پالآرکتیک است و تالاب آب شیرین قوری‌گل یکی از زیستگاه های زادآوری این پرنده و دیگر گونه­های مهم و در خطر انقراض پرندگان آبزی چون اردک مرمری و یکی از تالاب­های سایت کنوانسیون رامسر است.

کد مطلب 2536454

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