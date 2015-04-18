بهبود وضعیت آبی تالاب قوریگل آذربایجان شرقی به دلیل بارش های اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، میرمحسن حسینی قمی شنبه در جمع خبرنگاران از ورود پرندگانی چون فلامینگو، چنگر، آنقوت و نیز تعدادی اردک سرسفید نر و ماده به تالاب بین المللی قوریگل آذربایجان شرقی خبر داد و افزود: این موضوع از آنجایی حایز اهمیت است که نشان می دهد وضعیت آبی تالاب در نتیجه بارش های اخیر تا حدودی بهبود یافته و شرایط برای مهاجرت دوباره چنین جمعیت پرندگانی فراهم شده است.

وی از این تالاب به عنوان محل مهاجرت دو جمعیت متفاوت از اردک های سرسفید نام برد و گفت: دسته اول شامل نرها و ماده های جوجه آور و دسته بعدی با جمعیت پنج تا بیست فطعه هستند که صرفا به عنوان تابستان گذرانی از امکانات دریاچه استفاده می کنند و در رنگ منقار نرها مهمترین مشخصه تمایز این دو گروه است که بهبود وضعیت آبی تالاب در اثر افزایش بارش ها و ترمیم کانال صبری چایی از مهمترین دلایل مهاجرت این تعداد از پرندگان به این محل بوده است.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست اردک سر سفید به دلیل تخریب بیش از ۵۰ درصد زیستگاه های خود در جهان در نتیجه تغییر کاربری به اراضی کشاورزی و سایر عوامل توسعه و کاهش جمعیت ۱۵۰ هزار قطعه ای در اوایل قرن بیستم به حدود ۱۵ هزار قطعه، یکی از گونه های در معرض خطر انقراض جدی منطقه پالآرکتیک است و تالاب آب شیرین قوری‌گل یکی از زیستگاه های زادآوری این پرنده و دیگر گونه­های مهم و در خطر انقراض پرندگان آبزی چون اردک مرمری و یکی از تالاب­های سایت کنوانسیون رامسر است.