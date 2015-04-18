خودکفایی ۱۰۰ درصدی ایران اسلامی در عرصه نظامی

به گزارش خبرنگار مهر، امیر منوچهر کاظمی صبح شنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح و زمینی ارتش در استان کرمانشاه، روز ارتش را روز ملت دانست و گفت: امروز بسیاری از نخبگان ملت در ارتش جمهوری اسلامی ایران خدمت می کنند.

وی روز ارتش را روز همه نیروهای مسلح نیز دانست و افزود: امروز همه نیروهای مسلح در کنار هم از ملت ایران دفاع می کنند و امروز روز همه آنهاست.

فرمانده قرارگاه منطقه ای آجا در غرب کشور، روز ارتش را روز بیعت با رهبری و فرمانده کل قوا برشمرد و گفت: نامگذاری روز ارتش توسط امام راحل صورت گرفت و هم اکنون این نهاد نظامی تحت فرماندهی رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قواست، لذا این روز، روز بیعت با رهبری هم محسوب می شود.

ایران جایی برای وابستگی در عرصه نظامی ندارد

امیرکاظمی، روز ارتش را روز خودباوری و خودکفایی نیز عنوان و تصریح کرد: هم اکنون و در عرصه نیروهای مسلح و نظامی ایران جایی برای وابستگی ندارد و از این نظر به خودکفایی ۱۰۰ درصدی رسیده است.

وی با اشاره به موفقیت های ارتش در سال ۹۳، گفت: سال گذشته یکی از سال های بسیار حساس، پر از تلاش و ایثار برای قرارگاه منطقه ای غرب کشور بود و در نهم اردیبهشت ماه سال ۹۳ موفق شدیم یک تیم ۱۱ نفره از تروریست های پژاک را در غرب کشور منهدم کرده که طی آن سه نفر کشته شده و مواد منفجره زیادی از این افراد کشف شد و این گامی بزرگ در راستای حفظ امنیت ملی کشور بود.

کاظمی همچنین با اشاره به حضور داعش در خرداد ماه سال ۹۳ در کشور عراق، گفت: این گروهک تروریستی عراق را مورد تهدید قرار داده و سعی داشتند تهدیدشان را به سمت کشور ما بیاورند که مقابله با آنها به عهده ارتش نیروی زمینی غرب گذاشته شد و ما کمتر از هفت ساعت یگان های منطقه را به سمت مرزها گسیل کردیم و توان بازدارندگیمان را به گونه ای نمایش دادیم که آنان جرات تعرض به مرزهای ما را نداشته باشند.

فرمانده قرارگاه منطقه‌‌ای غرب نیروی زمینی ارتش افزود: مسئولان ما در آن زمان عنوان کردند که مرز و خط قرمز ما ۴۰ کیلومتری مرزهای ما بوده و داعش نه تنها به این مرزها نفوذ نکرد، بلکه در عراق نیز شکست خورد و این امر به دست ارتش جمهوری اسلامی ایران محقق شد.

وی اجرای تمرینات تاکتیکی و ارتقای توان رزم را از دیگر اقدامات قرارگاه منطقه ای غرب در سال ۹۳ برشمرد و گفت: علاوه بر حضور در رزمایش های منطقه برای افزایش این توان، در سایر رزمایش های کشور نیز حضور داشته و قابلیت هایمان را بالا برده ایم.

امیرکاظمی ابراز امیدواری کرد، که ارتش جمهوری اسلامی ایران و خصوصا منطقه غرب با رهبری و فرماندهی فرمانده کل قوا و بهره گیری از افراد با استعداد و هوشمند و جوانان پرتوان همچنان در اوج آمادگی باشد.

فرمانده قرارگاه منطقه‌‌ای غرب نیروی زمینی ارتش، از آمادگی کامل نیروهای ارتش منطقه غرب اعم از زمینی، و مرزبانی و... خبر داد و گفت: این نیروها در عین آمادگی کامل با تمام توان آماده مقابله با هرگونه تهدیدات دشمنان هستند.