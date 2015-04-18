سیدمهدی جعفری مدیر کمیته روابط عمومی بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری برنامه بازدید خبرنگاران از روند آماده‌سازی مصلی برای برپایی این دوره از نمایشگاه کتاب تهران در هفته آینده خبر داد و گفت: این بازدید ۱۱ روز مانده به آغاز نمایشگاه، روز شنبه پنجم اردیبهشت، ساعت ۱۰ صبح از ورودی مصلای بزرگ امام خمینی(ره) از خیابان شهید بهشتی آغاز می‌شود.

به گفته وی، در این جلسه که هدف از آن آشنایی خبرنگاران به عنوان نمایندگان افکار عمومی از روند آماده‌سازی محل برگزاری نمایشگاه امسال کتاب تهران است، امیرمسعود شهرام‌نیا قائم مقام و معاون اجرایی نمایشگاه کتاب تهران و مسئولان برخی از کمیته‌های اجرایی و پشتیبانی نمایشگاه حضور خواهند داشت و توضیحات کامل را در این خصوص به نمایندگان رسانه‌های مختلف ارائه خواهند کرد.

هم‌اندیشی صالحی با اصحاب رسانه

مدیر کمیته روابط عمومی بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران همچنین از برگزاری جلسه هم‌اندیشی سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس نمایشگاه کتاب تهران با دبیران گروه‌های فرهنگی رسانه‌های مختلف و با هدف تبادل نظر در خصوص هر چه بهتر برگزار کردن این رویداد مهم فرهنگی در روز چهارشنبه ۸ اردیبهشت، ساعت ۱۰ صبح و در محل سالن کوچک سینمایی ساختمان اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد.

۱۴ اردیبهشت نشست خبری نمایشگاه کتاب

جعفری همچنین گفت: نشست خبری بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران هم با حضور رئیس نمایشگاه، قائم مقام و مدیران کمیته‌ها و بخش‌های مختلف آن با هدف پاسخگویی به پرسش‌های خبرنگاران، ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت در محل سالن اجتماعات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور برگزار خواهد شد.

وی در خصوص تعداد خبرنگارانی که تاکنون برای حضور در نمایشگاه کتاب تهران و پوشش رویدادهای آن، ثبت نام کرده‌اند، گفت: بر اساس آماری که تا روز چهارشنبه به دست آمده است، بیش از ۲۰۰ خبرنگار داخلی و حدود ۷۴ خبرنگار خارجی، ثبت نام خود را برای پوشش رویدادهای نمایشگاه بیست و هشتم، قطعی کرده‌اند و این روند همچنان ادامه دارد.

ابراهیم حقیقی پوستر نمایشگاه کتاب را طراحی می‌کند

مدیر کمیته روابط عمومی بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران همچنین از سفارش طراحی پوستر این دوره از نمایشگاه کتاب تهران به ابراهیم حقیقی گرافیست باسابقه خبر داد و گفت: آقای حقیقی پذیرفته است که پوستر نمایشگاه امسال کتاب تهران را اتُد بزند. به احتمال زیاد طرح این پوستر، برگرفته از شعار نمایشگاه کتاب تهران خواهد بود.

جعفری با بیان اینکه «خواندن، گفت‌وگو با جهان» شعار بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران است، در توضیح انتخاب این شعار هم بر این مسئله تاکید شده است که: «کتاب خواندن یکی از ارزشمند‌ترین راه‌های ارتباط میان انسان‌هاست. وقتی ما کتاب می‌خوانیم وارد یک گفت‌و‌گوی بیکران در حوزه دانش و فرهنگ می‌شویم. هسته مرکزی این شعار بر این موضوع تاکید دارد که کتابخوانی یک نوع گفت‌و‌گو کردن است که هم می‌تواند در داخل کشور اتفاق بیفتد و هم در سطح بین‌المللی.»

وی در ادامه این توضیحات، افزود: از آنجا که ایران همیشه قصد داشته است که با فرهنگ‌های مختلف ارتباط داشته باشد و به معرفی فرهنگ خود بپردازد و دیگر فرهنگ‌ها را نیز بشناساند، در این گفت‌وگو می‌توانیم فرهنگ خود را بشناسانیم. از این رو به تعبیری بهتر «خواندن، گفت‌و‌گو با جهان» است.

بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از تاریخ ۱۶ تا ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ در مصلی بزرگ امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.