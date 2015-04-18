ایران تنها حامی کشورهای اسلامی در مقابله با دشمنان تجاوزگر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی صبح امروز شنبه در مراسم سان و رژه گرامیداشت روز ارتش در سنندج گفت: امام خمینی(ره) با همراهی مردم، کشورمان را ازمستعمره و تحت سلطه بودن استکبار جهانی بیرون آورد و به اوج عزت و قدرت رساند.

وی عنوان کرد: اراده خداوند متعال براین است که امکان تشکیل حکومت به ملت های مستعضف داده می شود و آنها را به توان و قدرتی می رساند که کفار نمی توانند در مقابل آنها خشم خود را انکار کنند.

وی اظهارداشت: امروز همه ما افتخار می کنیم که رهبر کشورمان تنها خدا را پشتوانه خود می داند و از هیچ کسی به جز ذات باری تعالی ترس و واهمه ای ندارد و همواره در راستای اجرای دستورات پروردگار حرکت می کند.

نماینده ولی فقیه در کردستان ادامه داد: کشوری هم چون عربستان خود تصمیم به حمله به مسلمانان یمن را نگرفته بلکه از ترس استکبار و بنا بر دستورات آنها این اقدام را کرده است.

حجت الاسلام شاهرودی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب بارها از طرق مختلف به عربستان هشدار دادند که آمریکا شما را در باتلاق انداخته است باید خود را نجات دهید.

وی عنوان کرد: مجموعه نیروی های نظامی و انتظامی اقتداری برای ایران اسلامی ایجاد کردند که هیچ قدرتی جرات نگاه چپ به کشورما را ندارد.

وی اظهارداشت: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هم با توان ویژه ای که دارد امروز نه تنها در مرزها و داخل کشور بلکه در هرجای دنیا حامی ستمدیدگان است و آمریکا از این نیروی مومن و متعهد می ترسد.

نماینده ولی فقیه در کردستان افزود: همچنان که رهبر معظم انقلاب فرمودند قدرت جمهوری اسلامی ایران قدرت کشورهای اسلامی و در حمایت از آنها در مقابل با دشمنان دین مبین اسلام است.

حجت الاسلام شاهرودی بیان کرد: در هرکجای دنیا مسلمانان به خطر افتاده اند تنها کشور حامی آنها ایران بوده است .

وی عنوان کرد: دشمنان دین مبین اسلام می خواهند مسلمانان خود اقدام به نابودی خودشان کنند و به همین دلیل از یک کشور اسلامی برای جنگ با کشوری اسلامی دیگری حمایت و پشتیبانی می کند تا بدین وسیله به نقشه های شومش دست یابد.