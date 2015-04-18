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۲۹ فروردین ۱۳۹۴، ۱۱:۵۲

روانچی در دیدار با معاون وزیر امور خارجه آلمان:

هدف ایران افزایش صلح و استقرار در منطقه است

هدف ایران افزایش صلح و استقرار در منطقه است

معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه گفت: هدف ایران افزایش صلح و استقرار در منطقه از طریق گفتگو و راه های مسالمت آمیز است .

به گزارش خبرگزاری مهر، مارکوس ادرر معاون سیاسی وزارت خارجه فدرال آلمان طی سفر رسمی خود به جمهوری اسلامی ایران با مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه کشورمان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تأکید بر روابط خوب و مناسب میان دو کشور ایران و آلمان رایزنی های سیاسی طرفین را مفید و ضروری ارزیابی کرد.

 مجید تخت روانچی ضمن تأکید بر اینکه گسترش روابط طرفین می تواند به ثبات منطقه ای و بهبود وضعیت منطقه بیانجامد، افزود: هدف ایران افزایش صلح و استقرار در منطقه از طریق گفتگو و راه های مسالمت آمیز است.

 ادرر، معاون وزارت خارجه آلمان نیز ضمن تجمید از روابط مناسب موجود میان ایران و آلمان و لزوم افزایش تبادلات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نقش مثبت ایران را در گسترش صلح و ثبات منطقه بسیار مهم تلقی کرد.

ادرر همچنین افزود: آلمان نیز خواهان حل مسائل منطقه ای با تأکید بر استفاده از شیوه های حل مسالمت آمیز اختلافات است.

در این دیدار آخرین تحولات مسائل دوجانبه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و راهکارهای افزایش این همکاری ها و همچنین آخرین تحولات هسته ای مورد بحث و بررسی طرفین قرار گرفت.

کد مطلب 2536473

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