نمایشگاه «پیغامی دوستانه» پایان یافت/ ثبت رکورد جدید برای محک

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه دو روزه «پیغامی دوستانه» شامل نقاشی های ۶۷ هنرمند کودک و نوجوان که در آکادمی تارا بهبهانی آموزش دیده اند، در حالی به کار خود در موسسه محک پایان داد، که توانست با ثبت رکوردی جدید، به فروشی بیش از ۴۵ میلیون تومان دست پیدا کند، مبلغی که همه آن صرف کمک به کودکان مبتلا به سرطان شد.

«پیغامی دوستانه» عنوان نمایشگاهی انسان دوستانه بود که در پنجشنبه و جمعه گذشته توانست توجه بسیاری از علاقمندان را به خود جلب کند و با فروشی بیش از ۴۵ میلیون تومان نتیجه تلاش نوع دوستانه ۶۷ کودک و نوجوان هنرمند ایرانی را به نمایش بگذارد.

تارا بهبهانی مربی نقاشی این کودکان که این رویداد را در ۹ سال اخیر به طور پیاپی برگزار کرده است در خصوص هدف این نمایشگاه گفت: یکی از اهداف مهم برگزاری نمایشگاه این بود که هنرمندان کوچک حاضر در این رویداد از سنین پایین کمک به هم نوع را یاد بگیرند و نسبت به مشکلات و بیماری همسالان خود بی تفاوت نباشند. اتفاقی که من در مدت این ۹ سال برگزاری مداوم این نمایشگاه به طور محسوسی شاهد آن بوده ام.

وی همچنین در خصوص انتخاب عنوان «پیغامی دوستانه» برای این نمایشگاه توضیح داد: زندگی امروز ما سخت درگیر ارتباطات و ابزارهای جدید ارتباطی است. نسل امروز ما هم از بدو تولد درگیر این ارتباطات دیجیتال شده اند و اگر کنترل نشود همه ذهن آنها را مشغول خود می سازد. ما امسال تلاش کردیم تا بچه ها را متوجه این نکته کنیم که این جذابیت های دیجیتال نباید ما را از توجه به دیگر انسان ها محروم کند و باید از امکانات این تکنولوژی ها در راستای نیات انسانی استفاده کنیم.

در این رویداد هنری که با استقبال تحسین برانگیز حدود ۱۴۰۰ نفر بازدید کننده علاقمند روبرو شد، تمامی آثار ارائه شده به فروش رسید و هنرمندان کودک و نوجوان حاضر در آن توانستند گامی ارزشمند برای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان موسسه محک بردارند.

آنچه این نمایشگاه را متمایز می کند در کنار استقبال چشمگیر علاقمندان از آن، برپایی مستمر آن در طول ۹ سال گذشته است که جایگاهی ویژه در فضای هنری جامعه به آن بخشیده است. این هنرمندان ۶ تا ۱۴ ساله طبق شیوه ابداعی خانم تارا بهبهانی نقاش و پژوهشگر هنر آموزش دیده اند و برپایی مدام آن از سال ۱۳۸۵ به این سو، نشان دهده موفقیت این روش آموزش نقاشی است.