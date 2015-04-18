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۲۹ فروردین ۱۳۹۴، ۱۳:۰۵

بیرانوند به مهر خبر داد:

۲۵ درصد پروتئین لرستان توسط عشایر تولید می شود

۲۵ درصد پروتئین لرستان توسط عشایر تولید می شود

خرم آباد - مدیر کل امور عشایری لرستان از تولید ۲۵ درصد پروتئین این استان توسط عشایر خبر داد.

مراد بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۲۵ درصد پروتئین استان لرستان توسط عشایر تولید و تامین می شود.

وی با اشاره به وجود ۱.۵ میلیون واحد دامی عشایر در لرستان عنوان کرد: سالانه حدود ۱۲ هزار تن گوشت قرمز توسط عشایر در لرستان تولید می شود.

مدیر کل امور عشایری لرستان به تولید شیر از سوی عشایر استان نیز اشاره کرد و بیان داشت: سالانه بیش از ۲۹ هزار تن شیر مورد نیاز  استان از سوی عشایر تامین و تولید می شود.

بیرانوند به تولید سالانه بیش از هزار تن پشم توسط عشایر لرستان بیان داشت: همچنین میزان تولید عسل در لرستان توسط عشایر نیز بیش از ۱۲۸ تن است.

وی همچنین از تولید سالانه ۱۷ تن روغن از سوی عشایر لرستان خبر داد.

مدیر کل امور عشایری لرستان از وجود ۱۱ هزار خانوارعشایر کوچ رو در این استان خبر داد و بیان داشت: سالانه عشایر کوچ رو استانهای همدان، کرمانشاه، خوزستان و همدان از لرستان عبور می کنند.

کد مطلب 2536492

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