جشن فارغ التحصیلی دانشجویان خارجی سطح کشور در شیراز برگزار می شود

محسن تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: ۲۶ اردیبهشت مراسم فارغ التحصیلی ۲۵۰ دانشجوی خارجی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سطح کشور در شیراز برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: همچنین قرار است در ۹ اردیبهشت مراسم بزرگداشت معلم با حضور معاونت آموزشی وزارت علوم در دانشگاه شیراز برگزار می شود.

معاون آموزشی دانشگاه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در حیطه جذب عضو هیئت علمی های جدید برای سال جاری نیاز سنجی ها در حال انجام است، گفت: برای جذب هیئت علمی بر اساس شاخص هایی از جمله گرایش ها و مقاطع تحصیلی، تعداد اعضای هیئت علمی کنونی و سنوات کاری آن ها، تعداد بورسیه ها، نسبت استاد به دانشجو، میانگین واحدهای درسی و تدریسی توسط هر عضو هیئت علمی و تعداد دانشجویان، نیاز سنجی ها انجام می شود تا مشخص شود که دانشگاه چه تعداد عضو هیئت علمی جدید نیازمند است.

تقوی افزود: فراخوان برای جذب اعضای هیئت علمی جدید شهریور ماه از سوی وزارت علوم اعلام می شود تا افراد مشتاق وارد مراحل جذب هیئت علمی شوند و چنانچه از ویژگی های لازم برخوردار باشند برای این امر انتخاب شوند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته براساس نیاز سنجی ها فراخوان برای جذب ۴۰ نفر هیئت علمی در رشته های مختلف مهندسی، کشاورزی، علوم پایه و علوم انسانی اعلام شد، گفت: احتمالا تا شهریور ۹۴ وضعیت جذب این ۴۰ نفر نیز مشخص خواهد شد.