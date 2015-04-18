کرمان در آستانه تحول عمرانی/پروژه های ۹ گانه در کرمان اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شهرداری کرمان، بر اساس مصوبه‌ هفته‌ شورای اسلامی شهر کرمان، اعضای شورا از پروژه‌های مختلف شهر کرمان بازدید کردند.

رییس و اعضای شورای اسلامی شهر کرمان به هم‌راه شهردار کرمان و معاونان خدمات شهری و عمرانی شهردار، از پروژه‌های شهری از جمله کارگاه‌های قرارگاه خاتم، ساختمان در دست احداث شهرداری و برخی از تقاطع‌های غیرهم‌سطح شهر کرمان بازدید کردند.

تکمیل ساختمان جدید شهرداری تا ۱۸ ماه آینده

در ابتدا در بازدید از ساختمان در حال ساخت شهرداری، شهردار کرمان با بیان این‌که این ساختمان به‌گونه‌ای طراحی شده که تا ۱۵۰ سال آینده و رسیدن جمعیت شهر کرمان به دو میلیون نفر، پاسخ‌گو باشد، گفت: در طراحی این ساختمان، تمام نیازهای شهرداری پیش‌بینی شده؛ ضمن اینکه نمای ساختمان به شکل سنتی اجرا می‌شود.

ابوالقاسم سیف‌الهی با اشاره به استفاده از انرژی نوین در این ساختمان بیان کرد: برنامه‌ریزی شده تا حداقل ۵۰ درصد انرژی مورد نیاز این ساختمان، از انرژی سبز استفاده شود.

وی افزود: محوطه‌ میانی ساختمان به شکلی طراحی شده تا در ساعات غیراداری، مردم از آن به‌عنوان مرکز فرهنگی و گالری برای نمایش آثار هنری استفاده کنند.

سیف‌الهی ادامه داد: طبق برنامه‌ زمان‌بندی، این ساختمان تا ۱۸ ماه آینده باید توسط پیمان‌کار به پایان برسد و به شهرداری تحویل داده شود.

وی زیربنای این ساختمان را ۱۲ هزار مترمربع دانست و گفت: روبه‌روی این ساختمان نیز یک پارکینگ عمومی طبقاتی ساخته خواهد شد.

تجهیز کارگاه تقاطع راه‌آهن

بازدید از کارگاه‌های گروه تخصصی شهید رجایی قرارگاه خاتم، از دیگر برنامه‌های امروز بود.

شهردار کرمان در مسیر میدان «شورا» تا محل کارگاه گروه تخصصی شهید رجایی، به آغاز به کار این گروه برای ساخت تقاطع‌های غیرهم‌سطح پروژه‌های ۹‌گانه در نقاط مختلف شهر کرمان اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون، گروه تخصصی شهید رجایی در حال انجام عملیات ژئوتکنیک و نقشه‌برداری در میدان آزادی، چهارراه فیروزه، پل راه‌آهن، تقاطع کوثر و تقاطع ابوذر است. سیف‌الهی هم‌چنین از تجهیز کارگاه تقاطع راه‌آهن خبر داد.

در محل کارگاه تقاطع راه‌آهن نیز مدیر پروژه‌ گروه تخصصی شهید رجایی با بیان این‌که از امروز کار شمع‌بافی پروژه آغاز می‌شود، از تخلیه‌ ۱۷۰۰ هزار تن میلگرد در این محل خبر داد و گفت: هم‌اکنون، در حال تخلیه‌ میلگرد به میزان پنج هزار تن در این محل هستیم.

محمد نجفی به شناسایی معارضان زیرزمینی پروژه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: با شرکت‌های آب، برق، فاضلاب و گاز مکاتبه کردیم تا نقشه‌های مربوط را تحویل دهند.

وی افزود: نقشه‌برداران گروه تخصصی شهید رجایی با تطبیق نقشه‌ها با یک‌دیگر در تلاش هستند که معارضان را رفع کنند تا حداقل درگیری را در این خصوص داشته باشیم.

مدیر پروژه‌ گروه تخصصی شهید رجایی ادامه داد: هم‌چنین هم‌زمان با تجهیز کارگاه، کارهای اجرایی هم پیش می‌رود؛ ضمن این‌که کارخانه‌ ساخت پل‌ها نیز در حال تجهیز است و اجرای عملیات کارخانه از چهار روز دیگر آغاز می‌شود.

اعضای شورا در ادامه، از محل کارخانه‌ گروه تخصصی شهید رجایی قرارگاه خاتم بازدید کردند.

سه تقاطع غیر هم سطح جدید در کرمان احداث می شود

شهردار کرمان در خصوص کارخانه‌ ساخت پل‌ها گفت: این کارخانه در زمینی به مساحت شش هکتار تجهیز خواهد شد.

سیف‌الهی افزود: قطعات پل‌ها در محل کارخانه ساخته و سپس به محل هر پروژه منتقل و نصب می‌شوند.

وی ادامه داد: در این روش پل‌سازی، فقط کار شمع‌کوبی و اجرای فنداسیون در محل پروژه انجام می‌شود و عرشه‌ پل در کارخانه تولید و سپس در محل نصب می‌شود.

نجفی مدیر پروژه‌ گروه تخصصی شهید رجایی نیز توضیحاتی در خصوص نقشه‌ کارخانه ارایه کرد.

علی فرقانی معاون عمرانی شهردار کرمان هم از اجرای هم‌زمان سه تقاطع غیرهم‌سطح ابوذر، ‌راه‌آهن و بولوار کوثر توسط گروه تخصصی شهید رجایی قرارگاه خاتم در فاز نخست خبر داد.

در ادامه، اعضای شورای اسلامی شهر کرمان از به‌سازی ورودی بولوار خلیج فارس و دیوارگذاری زمین‌های خالی مسیر این بولوار بازدید کردند.

تقاطع غیرهم‌سطح سه‌راهی «معلم» هم از دیگر پروژه‌هایی بود که مورد بازدید اعضای شورای اسلامی شهر کرمان قرار گرفت.

علی خدادادی شهردار منطقه‌ سه شهر کرمان در محل این پروژه با بیان این‌که بارندگی‌های اخیر موجب معطل‌ماندن این پروژه شد، گفت: برای تکمیل این پروژه، هفت میلیارد تومان تملک انجام شد.

وی اظهار امیدواری کرد: این پروژه حداکثر تا یک ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

اعضای شورا هم‌چنین از تقاطع‌های غیرهم‌سطح «بازرگانی» و «دانش» (چهارراه جوپاری) بازدید کردند.

تأکید بر خریداری باقی‌مانده‌ املاک پل‌های بازرگانی و دانش

فتح‌الله مؤیدی رییس شورای اسلامی شهر کرمان در بازدید از این دو تقاطع، خواستار تسریع در تملک باقی‌مانده‌ ملک‌های محدوده‌ این دو تقاطع و بازگشایی مسیر شد که فرقانی معاون عمرانی شهردار کرمان گفت: از چهار تملک‌ باقی‌مانده‌ی تقاطع «دانش»، سه ملک خریداری شده است.

در ادامه، اعضای شورای اسلامی شهر کرمان از دریاچه‌ مصنوعی در حال ساخت جنگل قائم بازدید کردند.

فرقانی معاون عمرانی شهردار کرمان در خصوص این پروژه نیز گفت: پیمان‌کار دریاچه‌ جنگل قائم قرار بود تا عید نوروز کار ساخت دریاچه را به پایان برساند که به‌دلیل یخ‌بندان و بارندگی، کار با تأخیر مواجه شد و دو ماه دیگر وقت خواست.

علی بابایی معاون خدمات شهری شهردار کرمان نیز گفت: پس از تکمیل دریاچه‌ جنگل قائم، کار سنگ‌فرش، نصب فواره موزیکال و روشنایی این پروژه اجرا خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد: دریاچه‌ مصنوعی جنگل قائم تابستان امسال مورد استفاده‌ شهروندان قرار گیرد.