شهرداری در سال ۹۳ پاسخگوی ۲هزار مکاتبه شورا بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر شکری با تاکید بر اینکه بر اساس قوانین بالادستی، شهرداری مکلف است در پایان شش ماه کاری گزارش عملکردی به شورای شهر ارائه دهد، افزود: واحد پیگیری و اجرای مصوبات شورای شهر همواره از قوانین جلو‌تر حرکت کرده و گزارش‌های عملکرد را هم به صورت ماهیانه و هم در پایان یک فصل کاری و سه ماهه به اعضای شورای شهر ارائه کرده است.

وی با یادآوری اینکه از زمان تشکیل اداره کل تدوین آئین نامه و مقررات تاکنون، واحد پیگیری و اجرای مصوبت شورا فعالیت خود را با جدیت دنبال کرده است، افزود: در سال گذشته بخش قابل توجهی از مکاتبات شورا و شهرداری مربوط به درخواست‌های مردمی، شکایات و پیگیری اجرای مصوبات بوده است که همگی پاسخ داده شده‌اند.

شکری در واکنش به اعتراض یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر اینکه شهرداری به مصوبات شورا اهتمام نمی‌ورزد، تصریح کرد: اینکه گفته می‌شود در مورد موضوع خاصی که مصوبه شورا بوده، شهرداری بی‌توجهی کرده است، قابل قبول نیست زیرا در مسیر اجرا و تحقق بسیاری از مصوبات شورا، مشکلاتی وجود دارد که شهرداری ابتدا باید این مشکلات را رفع و سپس مصوبات را به اجرا در آورد.

وی متذکر این مهم شد که بار‌ها مشاهده شده در مسیر اجرای یک مصوبه مشکلاتی به وجود آمده که تحقق خواست شورا به بیش از یک سال زمان نیاز داشته است و در پایان نیز آن مصوبه تحقق یافته است. اما اینکه گفته شود شهرداری به اجرای مصوبات شورا اهتمام نمی‌ورزد، به هیچ وجه قابل قبول نیست.

به گفته مدیر کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری یکی از تاکیدات شهردار تهران در سال‌های اخیر پیگیری و اجرای دقیق مصوبات شورای شهر بوده است. به همین منظور نیز واحد پیگیری و اجرای مصوبات شورای شهر کوشیده تمامی گزارش‌های حاصل از عملکرد این نهاد خدماتی را در کمترین زمان ممکن با بالا‌ترین آمار و اطلاعات از روند اجرای خواست نمایندگان مردم در شورای شهر، ارائه کند.