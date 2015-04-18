پزشکان در اغلب مراکز درمانی وقت کمی برای بیمار صرف می کنند

دکترحمیرا وفایی در گفتگو با خبرنگارمهر بیان کرد: در سال گذشته بیشترین تخلفات پزشکی در حوزه نظام پزشکی استان مشکلات درمانگاهی و بیمارستان ها بوده که تلاش کردیم با اعزام بازرسان به مراکز درمانی بتوانیم مشکلات را پیگیری و بررسی کنیم.

وی بیشترین دلیل شکایات پزشکی از سوی بیماران را عدم اطلاع کافی از منشور حقوق بیمار و پزشک اعلام کرد و گفت: علی رغم اینکه منشور حقوق بیمار وپزشک در تمامی مراکز درمانی در معرض دید بیماران قرار گرفته است بیماران نسبت به این موضوع کم توجه هستند.

وفایی با تاکید بر اینکه در اغلب مراکز درمانی مشاهده می شود که پزشکان وقت کمتری را برای بیماران صرف می کنند، افزود:این موضوع سبب می شود بیماران نسبت به این امر گلایه مند شوند و اعتماد آنهابه پزشکان کمتر شود.

رئیس سازمان نظام پزشکی شیراز رشته های جراحی را بیشترین مورد شکایات بیماران اعلام کرد و گفت: معمولا رشته های جراحی به دلیل عدم اطلاعات کافی بیماران به لحاظ درمانی بیشترین پرونده های شکایت علیه پزشکان قرار می گیرد که پس از بررسی های لازم موجب می شود پزشکان نسبت به عملکرد پزشکی خود چندان خطال نکرده اند.

دکتر وفایی سامانه ۱۶۹۰ و مراجعه به سازمان نظام پزشکی استان را مهمترین ارتباط با سازمان های نظارتی بااین سازمان اعلام کرد و تاکید کرد: چنانچه بیمارن تخلفات پزشکی را مشاهده کنند می توانند موضوع را اعلام کنند تا در کمترین زمان ممکن بتوانیم رسیدگی کنیم.

وی ناخوانا بودن خط پزشکان برای دریافت دارو را تخلف اعلام کرد وگفت: چنانچه با انجام این موضوع جان بیمار به خطر بیافتد، قابل پیگیری وبررسی خواهد بود.

وفایی گفت: موارد احتمالی تخلف شامل رعایت نکردن سقف تعرفه های مصوب است و همچنین پرداخت های غیر شفاف و خارج از موسسات درمانی و ارائه نکردن صورتحساب رسمی در برابر دریافت هرگونه وجهی است.

رئیس سازمان نظام پزشکی شیراز افزود: مردم در مراجعه به بیمارستان ها باید هزینه ها را در قالب رسید رسمی و صورتحساب بیمارستان پرداخت کنند و اگر انتقاد یا شکایتی و موارد مشکل داری را داشتند می توانند به سامانه های ارتباطی سامانه تلفنی ۱۶۹۰ و سامانه الکترونیکی ۱۶۹۰ طرح کنند که ستادهای استانی تا مدت ۱۰ روز رسیدگی می کنند.