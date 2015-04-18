ضعف زیرساختهای فرهنگی در روستاهای لرستان/ جمعیتی که دیده نمی شوند

مجید سوری در گفتگو با خبرنگار مهر به تنگناهای مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان اشاره کرد و اظهار داشت: این اداره کل دارای مشکلات مالی فراوانی است که تا کنون حل و فصل نشده اند.

وی مشکل اصلی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان را در بحث مالی وجود نیروهای قراردادی آن دانست و بیان داشت: حدود ۷۰ نیروی قراردادی در این اداره کل مشغول به فعالیت هستند که به دلیل مشکلات مالی هنوز نتوانسته ایم حق و حقوق آنها را بصورت کامل پرداخت کنیم.

معاون اداری مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان پیگیر این قضیه است که نیروهای قراردادی خود را تبدیل وضعیت کند تا مشکلات آن ها برطرف شود.

وی یادآور شد: ما حتی برای پرداخت حقوق نیروهای قراردادی این اداره کل دچار مشکل هستیم هرچند که علاوه بر حقوق اصلی آنها اضافه کار و حق ماموریت های آن ها نیز پرداخت نشده است.

معاون اداری مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با اشاره به اینکه مطابق فرمایش مقام معظم رهبری فرهنگ واقعا مظلوم واقع شده است بیان داشت: به اعتقاد من توجه تمامی دولت ها از ابتدا تا کنون به مقوله فرهنگ کمرنگ بوده و این منجر به مظلوم واقع شدن این حوزه شده است.

سوری به نامگذاری امسال به نام" دولت و ملت، همدلی و هم زبانی" اشاره کرد و اظهار داشت: امیدوار هستیم بر اساس سیاست های نظام جمهوری اسلامی و رهنمودهای مقام معظم رهبری در راستای شعار امسال عدالت محورانه حرکت کرده و بتوانیم برنامه های خوبی در سطح استان لرستان به اجرا درآوریم.

وی به برنامه های مهم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در سال جاری اشاره کرد و گفت: تکمیل و ساخت مجتمع های فرهنگی و هنری در شهرستان های استان از اولویت های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در سال جاری است.

معاون اداری مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان اضافه کرد: چندین مجتمع فرهنگی و هنری در شهرستان های استان وجود دارند که عملیات ساخت آنها از سال ۸۸ آغاز شده ولی تا کنون تکمیل نشده اند.

سوری با یادآوری این مطلب که چند شهرستان تازه تاسیس استان نیز نیازمند احداث مجتمع های فرهنگی و هنری هستند ادامه داد: سالن های مجتمع های فرهنگی و هنری شهرستان های الشتر، دورود و ازنا هنوز تکمیل نشده اند و ساخت سالن های مجتمع شهرستان نورآباد در دست اجراست.

وی با بیان این مطلب که بایستی سمت و سوی برنامه های فرهنگی را به سمت مناطق روستایی سوق داد اظهار داشت: جمعیت روستایی استان جمعیتی قابل توجه است لذا نباید از روستاها در زمینه پرداختن به مقوله های فرهنگی و هنری غافل شد و باید نگاه ویژه ای به این مناطق هم داشت.

معاون اداری مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان افزود: برخی از روستاهای استان حدود پنج هزار نفر جمعیت دارند ولی متاسفانه از وجود زیرساخت های فرهنگی محروم هستند لذا بایستی برنامه های فرهنگی به مناطق روستایی هم سوق داده شود تا بین مناطق روستایی و شهرستانی عدالت ایجاد شود.