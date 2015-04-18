الگوی زنان ایران فاطمه است/ برگزاری یادواره شهدای فرهنگی بانو

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خجسته ظهر شنبه در یادواره بانوان شهدای فرهنگی آموزش و پرورش با بیان اینکه زنان در انقلاب، در جنگ، در تحریم ها و در تمام صحنه های سیاسی و اجتماعی خوب درخشیدند، اظهار داشت: بانوان کشور در جنگ نقش بسزایی داشتند ولی زمانی که نام شهدا برده می شود بیشتر شهدای مرد یاد می شوند اما زنان در تمام صحنه های جبهه و جنگ حضور داشتند.

وی با بیان اینکه مادری که یک شهید داده ولی می گوید فرزندان دیگری هم دارم تا در راستای اسلام هدیه کنم به مقام والایی رسیده، ابراز داشت: چنین چیزی در تاریخ ایران سابقه ندارد که امتی این چنین ایثارگانه فززندان خود را تقدیم انقلاب و نظام کنند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه الگویی که زنان ایرانی به زنان جهان دادند الگویی است که در حضرت زهرا(س) و حضرت زینب(س) بود، ادامه داد: شیرزنانی بودند که در کربلای ایران جنگیدند.

امیر خجسته با بیان اینکه تاکنون به شهدای زن توجه نشده و این درحالیست اگر حمایت، تشویق و ترغیب مادران ایرانی نبود اکنون وضع ایران این گونه نبود، بیان کرد: ۴۸ کشور با ایران در حال جنگ بودند و اگر مادران شهدا و رزمندگان می خواستند دل نگرانی کنند شهدا به جبهه ها نمی رفتند اما مادران شهدا را تشویق می کردند.

وی با بیان اینکه فشارهای بین المللی، سازمان سیا، سران خود فروخته دول عربی و غیره دست به دست هم دادند که ابران را سه روز تسخیر کنند ولی جنگ هشت سال ادامه پیدا کرد و نتوانستند ایران را تسخیر کنند، عنوان کرد: نخستین بار بود که یک وجب از خاک ایران از دست نرفت.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه الگوی زنان ایرانی حضرت فاطمه(س) است و الگوی زنان ایران، زنان اروپا و آمریکا نیستند، ابراز داشت:حضرت فاطمه زهرا(س) به زن الگو و جایگاه داده و پیام یادواره شهدای زن اینست که الگو داریم و باید این الگو را به جهان معرفی کنیم.

خجسته با بیان اینکه ۲۴۰هزار شهید درخت تنومند انقلاب را آبیاری کردند و امروز ثمره این درخت بیداری اسلامی است، بیان کرد: آمریکا امروز در برابر جمهوری اسلامی زانو زده و مذاکرات را پذیرفته و به شدت به دنبال این است تا مذاکرات را به نتیجه برساند و حتی بیداری اسلامی ایجاد شده و امروز آمریکا و پنج ابر قدرت در برابر جمهوری اسلامی است.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز جمهوری اسلامی به ابر قدرت تبدیل شده است، اظهار داشت: ایران به مذاکرات نیاز دارد اما نیاز طرف مذاکره بیشتر است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان نیز در ادامه با بیان اینکه این مراسم به مناسبت یادواره شهدای فرهنگی و خواهران شهید که در طول دوران دفاع مقدس دوشادوش مردان در سنگ تعلم و تربیت مبارزه با جهل و در راستای تقویت نظام جمهوری اسلامی گام برداشتند برگزار شده است، اظهار داشت: شهدا خون خود را به پای نهاد انقلاب ریختند.

عبدالرضا فولادوند با بیان اینکه از وظایف آموزش و پرورش توسعه امر به معروف و نهی از منکر و انتقال ارزش های دینی است، بیان کرد: آموزش و پرورش سعی می کند آموزه های اسلام و ائمه اطهار(ع) را در جامعه و در بند بند زندگی جاری کند و به کار بندد.

وی با بیان اینکه به دنبال انجام وظیفه در آموزش و پرورش و به دنبال توسعه ارزش ها و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا هستیم چراکه این مهم از بزرگترین ارزش ها است، عنوان کرد: با روی کار آمدن دولت یازدهم گرامیداشت شهدا جزو برنامه های آموزش و پرورش قرار گرفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با بیان اینکه احساس می شد جای خالی شهدای خواهر فرهنگی که در طول انقلاب ایفا نقش کردند خالی بود، ابراز داشت: برای نخستین بار یادواره شهدای فرهنگی بانو در استان همدان برگزار شد تا الگویی برای جامعه اسلامی باشد.

فولادوند با بیان اینکه نقش بی بدیل زنان کمی مغفول مانده به همین خاطر در سالروز میلاد حضرت زهرا(س) و قبل از هفته معلم سعی شد این برنامه اجرا شود تا نقطه شروعی باشد برای معلمان و زنانی که در جنگ تحمیلی ایفای نقش کردند، بیان کرد: وظیفه داریم بانوانی که جان فشانی کردند را به جامعه زنان معرفی کنیم تا برای آنها به عنوان الگو مثمر ثمر باشند.